75 Prozent weniger Bestand! Wie jetzt wandernden Kröten geholfen wird

Dresden - Innerhalb von zehn Jahren ist der Kröten-Bestand in Sachsen um 75 Prozent geschrumpft.

Harald Wolf (57) war schon mit seinem Opa in der Natur. Jetzt sorgt er sich ehrenamtlich um die bedrohten sächsischen Kröten. © Norbert Neumann

An zehn Stellen in Dresden wurden daher insgesamt 4,3 Kilometer Zaunmaterial am Straßenrand verbaut.

Seit drei Tagen steht ein solcher Zaun auch in Altgorbitz. Hier machen ehrenamtliche Helfer vor, wie Artenschutz praktisch funktioniert.



Auf Stadtebene ist das Krötensterben längst Thema und Tierschützer Harald Wolf (57) vom NABU mehr als besorgt: "Wir beobachten eine katastrophale Lage, die sich weiter verschlechtert."

Der Experte nennt zwei Gründe: ausgebliebener Regen und damit niedriger Grundwasserstand. Außerdem durchziehen Straßen die Lebensräume der bedrohten Quaker.

Von Mitte März bis Ende April stehen die Wanderungen zu den Laichplätzen an. Die Kröten wachen aus ihrer Winterstarre in der Erde oder in Mauerspalten auf und suchen sofort nach einem Weg ans Wasser.

In Altgorbitz müssen sie dafür die Pesterwitzer Straße überqueren.