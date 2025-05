Ärger auf Dresdner Spielplatz: Hier versinken Kinder im Müll

Dresden - Nachdem der beliebte Spielplatz am Elbufer in der Johannstadt im vergangenen Jahr Schiffbruch erlitten hatte, der beschädigte Piratenkahn nicht zu retten war und abgebaut werden musste, kratzte der Stadtbezirksbeirat im Februar 37.000 Euro zusammen. So konnte zur Freude aller das neue Fährschiff "Johanna" anlegen. Doch nun geht die Spielstätte im Müll unter.