Einlass, Terrasse, Preise: Alles neu bei den Filmnächten

Dresden - Brückenabriss, Terrorabwehr, Hochwasserschutz, Terrassenerweiterung - die "Filmnächte am Elbufer" sind in diesem Sommer wahrlich von "Baustellen" umzingelt. Trotzdem werden vom 19. Juni bis 24. August zu 91 Filmen und zwölf Konzerten (u.a. Kaisermania, Fanta4, Ski Aggu) rund 230.000 Besucher in Sachsens schönster Open-Air-Kulisse erwartet.

Das erste Konzert bei den Filmnächten ist das von Ski Aggu am 20. Juni. © imago/Future Image

Das Filmnächtegelände wird mit einem Bauzaun, der bis in die Elbe reicht, gesichert. In den Vorjahren ließen sich vor allem bei Konzerten Hunderte Zaungäste hinter der Bühne nieder - dieses Areal ist in diesem Sommer gesperrt.

"Über die Terrorsperren an der Baustellenstraße sowie an den Zufahrten von Bellevue und Blockhaus aus sind wir mit der Stadt im Gespräch", so Pfitzner, der auch ohne Terrorabwehr mit Mehrkosten in Höhe von rund 100.000 Euro rechnet.

Die guten News für die Gäste: Der Veranstalter baut die obere Terrasse um über 100 Quadratmeter aus. Das Filmprogramm ist hochkarätig, zeigt etwa den gerade erst bei den Filmfestspielen in Cannes prämierten deutschen Film "In die Sonne schauen" (21. August).

Mit Spannung erwartet wird der neue Sönke-Wortmann-Film "Der Spitzname" (28. Juni), zu dem der Regisseur persönlich anreist. Weitere Promis am Elbufer: Sam Riley ("Cranko", 9. Juli) und das Team von "Ich will alles. Hildegard Knef" (7. Juli).