Filmnächte veröffentlichen Programm: Diese Neuerung dürfte Gäste freuen

Dresden - Das Königsufer wird endlich wieder zu Dresdens Hotspot für Kino- und Konzertabende. Die Filmnächte am Elbufer veröffentlichten am Donnerstag ihr Programm für die Saison 2026 und starteten zeitgleich den Vorverkauf. Und es gibt gute Nachrichten: Die Ticket-Preise sinken.

Der Dresdner Kinosommer am Elbufer steht in den Startlöchern. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Vom 25. Juni bis 30. August 2026 veranstalten die Filmnächte Dresden wieder lauschige Sommerabende unter freiem Himmel. Besucher dürfen sich dabei auf Blockbuster, Familienfilme und Premieren freuen.

Zu den Kinohighlights zählen in diesem Jahr unter anderem "Der Teufel trägt Prada 2", "Spider-Man: Brand New Day", "Bohemian Rhapsody" oder "Mamma Mia". Aber auch Kultfilme wie "Dirty Dancing" und "Der Schuh des Manitu" flimmern über die Leinwand - inklusive Besuch von Schauspieler Michael "Bully" Herbig (58).

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch wieder dem Familienkino. Bereits am Nachmittag können sich Kinder und Erwachsene auf Filme wie "Woodwalkers 2", "Die Schule der magischen Tiere 4" oder "Paw Patrol" freuen.

Aber auch leidenschaftliche Konzertgänger dürften von dem Programm nicht enttäuscht werden. Angekündigt sind unter anderem Mark Forster, Paul Kalkbrenner, Unheilig und natürlich Roland Kaiser mit seiner Kaisermania-Show.