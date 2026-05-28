Filmnächte veröffentlichen Programm: Diese Neuerung dürfte Gäste freuen

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Der Dresdner Kino-Sommer steht in den Startlöchern. Die Filmnächte haben ihr Programm veröffentlicht, gleichzeitig startete der Vorverkauf.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Das Königsufer wird endlich wieder zu Dresdens Hotspot für Kino- und Konzertabende. Die Filmnächte am Elbufer veröffentlichten am Donnerstag ihr Programm für die Saison 2026 und starteten zeitgleich den Vorverkauf. Und es gibt gute Nachrichten: Die Ticket-Preise sinken.

Der Dresdner Kinosommer am Elbufer steht in den Startlöchern. (Archivfoto)
Der Dresdner Kinosommer am Elbufer steht in den Startlöchern. (Archivfoto)  © Robert Michael/dpa

Vom 25. Juni bis 30. August 2026 veranstalten die Filmnächte Dresden wieder lauschige Sommerabende unter freiem Himmel. Besucher dürfen sich dabei auf Blockbuster, Familienfilme und Premieren freuen.

Zu den Kinohighlights zählen in diesem Jahr unter anderem "Der Teufel trägt Prada 2", "Spider-Man: Brand New Day", "Bohemian Rhapsody" oder "Mamma Mia". Aber auch Kultfilme wie "Dirty Dancing" und "Der Schuh des Manitu" flimmern über die Leinwand - inklusive Besuch von Schauspieler Michael "Bully" Herbig (58).

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch wieder dem Familienkino. Bereits am Nachmittag können sich Kinder und Erwachsene auf Filme wie "Woodwalkers 2", "Die Schule der magischen Tiere 4" oder "Paw Patrol" freuen.

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Aber auch leidenschaftliche Konzertgänger dürften von dem Programm nicht enttäuscht werden. Angekündigt sind unter anderem Mark Forster, Paul Kalkbrenner, Unheilig und natürlich Roland Kaiser mit seiner Kaisermania-Show.

Filmnächte Dresden senken Ticketpreise

In diesem Jahr wollen die Filmnächte Besucher mit Kinohighlights und Event-Premieren anlocken. (Archivfoto)
In diesem Jahr wollen die Filmnächte Besucher mit Kinohighlights und Event-Premieren anlocken. (Archivfoto)  © imago/imagebroker

Neu in diesem Jahr: Der große Retro-Gaming-Abend. Am 15. August verwandelt sich das Elbufer beim "Retro GAME Cup & Retro SUPER Disko" zur Open-Air-Spielarena mit Gaming-Wettbewerben, XXL-Spielen und Sommerparty.

Um die Events für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen, entschieden sich die Veranstalter bewusst dafür, die Ticketpreise zu senken.

"Wir wissen, dass der Alltag für viele Menschen spürbar teurer geworden ist. Gerade deshalb wollten wir ein Zeichen setzen", erklärt Filmnächte-Gründer Matthias Pfitzner. "Kino und Kultur unter freiem Himmel und gemeinsame Abende mit Freunden oder Familie sollen bezahlbar bleiben."

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Der Vorverkauf startet mit einem Early-Bird-Angebot. In den kommenden zehn Tagen können sich Besucher vergünstigte Tickets ab 9,50 Euro sichern. Danach gelten die üblichen Vorverkaufspreise (ab 11,50 Euro). Im vergangenen Jahr lagen die Ticketpreise noch bei 12,50 Euro.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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