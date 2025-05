22.05.2025 05:15 Jetzt aber wirklich! An der Carolabrücke geht's voran

An der Carolabrücke in Dresden tut sich was.

Von Lennart Zielke

Dresden - Es geht voran an Dresdens größter Baustelle! Bald ist nichts mehr zu sehen vom zusammengebrochenen Brückenstück. © Norbert Neumann Ein Großteil des im September zusammengebrochenen Brückenzuges C der Carolabrücke wurde beräumt. Das bei Touristen beliebte Fotomotiv der Unglücksstätte ist also Geschichte. Die abgebrochenen Teile werden in der Zerkleinerungsanlage am Neustädter Ufer verarbeitet. Lkw transportieren den Schutt ab. Aktuell ist ein Bagger auf den Zügen A oder B zu beobachten. Er hilft beim Abbau der Lampen und Geländer. Die Baustraße in der Elbe bleibt vorerst bestehen, so die Stadt. Bezüglich des Wiederaufbaus der Brücke lädt das Rathaus am kommenden Montag (26. Mai, 19 Uhr) interessierte Bürger zu einer Info-Veranstaltung in den Plenarsaal des Rathauses ein. Details zu Teilnahme und Anmeldung sind unter www.dresden.de/carolabruecke zu finden.



