Dresden hat einen neuen Platz: Hier haben Kinder das Sagen!

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Am Internationalen Kindertag wurde der "Platz der Kinderrechte" am Koreanischen Platz eingeweiht. Der Platz soll nicht nur zum Spielen einladen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Ein Ort, der Dresdens Nachwuchs vorbehalten ist: Am Internationalen Kindertag wurde der "Platz der Kinderrechte" am Koreanischen Platz mit Spielplatz, Hüpfburg, Kinderschminken und Glücksrad eingeweiht. Der Platz soll nicht nur zum Spielen einladen.

Für Kinder- und Jugendbeauftragte Anke Lietzmann (58) ist es sehr wichtig, dass sich Kinder immer wieder mit ihren Rechten auseinandersetzen und sie kennen.
Für Kinder- und Jugendbeauftragte Anke Lietzmann (58) ist es sehr wichtig, dass sich Kinder immer wieder mit ihren Rechten auseinandersetzen und sie kennen.  © Eric Münch

"Es gibt einen Materialienschrank mit Unterlagen zu Kinderrechten, der abgeschlossen ist und bei Anmeldung genutzt werden kann. Dazu wird noch eine 'Kinderrechte-Rallye' kommen. Hier können Kinder spielerisch etwas über Schutz vor Gewalt oder auch Privatsphäre lernen. Außerdem gibt es Infotafeln", erklärt Dresdens Kinderbeauftragte Anke Lietzmann (58).

Die Kleinsten wurden bereits bei der Platz-Planung einbezogen - "denn schon Beteiligung ist ein Kinderrecht", so die Kinderbeauftragte.

Die Gestaltung stammt von Schülern der 153. sowie 16. Grundschule: "Es gibt eine Graffiti-Wand, die die Kinder gemeinsam mit dem Künstler Alessandro Finke (37) besprüht haben. Auch die Mülleimer wurden von ihnen gestaltet. Die Motive spielen auf das Recht auf Spielen und Freizeit an", sagt Lietzmann.

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Beschlossen wurde der "Platz der Kinderrechte" vor drei Jahren. Gesamtkosten: rund 30.000 Euro: "Die Kinder haben sich noch Schatten in Form eines Pavillons gewünscht. Aber die Instandhaltung hätten wir nicht tragen können", so Lietzmann.

Der Platz soll nicht nur Kinder dazu einladen, etwas über ihre Rechte zu lernen. Die Sichtbarmachung im Stadtbild ist auch für Erwachsene gedacht.
Der Platz soll nicht nur Kinder dazu einladen, etwas über ihre Rechte zu lernen. Die Sichtbarmachung im Stadtbild ist auch für Erwachsene gedacht.  © Eric Münch
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Ben (12, v.l.), Hugo (7), Leo (5) und Greta (10) freuen sich sehr über den neu eingeweihten "Platz der Kinderrechte" am Koreanischen Platz.
Ben (12, v.l.), Hugo (7), Leo (5) und Greta (10) freuen sich sehr über den neu eingeweihten "Platz der Kinderrechte" am Koreanischen Platz.  © Eric Münch

Schülerin Greta (10) freut sich sehr, dass der Platz fertig ist. "Ich finde es schön, dass jeder hier etwas über Kinderrechte lernen kann." Denn für die Zehnjährige haben Kinderrechte auch abseits des Kindertages eine besondere Bedeutung: "Manche Kinder haben nicht mal ein Zuhause oder genug Essen."

Titelfoto: Eric Münch

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