Ampeln aus: Stromausfall in Klinikum sorgt für Spannungseinbruch

Dresden - Mitten im morgendlichen Berufsverkehr versagten am Montagvormittag kurzzeitig mehrere Ampeln in Dresden. Grund war ein Stromausfall im Klinikum Friedrichstadt, der wiederum für einen Spannungseinbruch im Dresdner Süden und Westen sorgte.

An der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße sind am Morgen die Ampelanlagen ausgefallen. Grund war ein Spannungseinbruch. © Max L.

Gegen 9.30 Uhr fielen die Anlage an der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße in der Wilsdruffer Vorstadt aus. Vom Ausfall war nicht nur der Autoverkehr betroffen, sondern auch die Straßenbahnlinien 7 und 12 und die Buslinie 62. Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 berichtete, funktionierten auch Ampeln an der Bremer Straße und Schäferstraße nicht.

Auf TAG24-Anfrage erklärt Diana Petters, Sprecherin bei der Landeshauptstadt, dass die Ursache ein kurzer Stromausfall eines Teilnetzes innerhalb des Städtischen Klinikums Friedrichstadt gegen 9.15 Uhr war. Dieser war aufgrund eines technischen Fehlers aufgetreten.

Daraufhin kam es im Bereich Dresden West und Süd zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch, der sich auch auf die Ampeln auswirkte, die für ein paar Minuten erloschen.

Im Klinikum selbst übernahm nach dem Ausfall sofort die Notversorgung und gewährleistete, dass der Einrichtung durchgehend Strom zur Verfügung stand.