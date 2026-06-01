Ampeln aus: Stromausfall in Klinikum sorgt für Spannungseinbruch
Dresden - Mitten im morgendlichen Berufsverkehr versagten am Montagvormittag kurzzeitig mehrere Ampeln in Dresden. Grund war ein Stromausfall im Klinikum Friedrichstadt, der wiederum für einen Spannungseinbruch im Dresdner Süden und Westen sorgte.
Gegen 9.30 Uhr fielen die Anlage an der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße in der Wilsdruffer Vorstadt aus. Vom Ausfall war nicht nur der Autoverkehr betroffen, sondern auch die Straßenbahnlinien 7 und 12 und die Buslinie 62. Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 berichtete, funktionierten auch Ampeln an der Bremer Straße und Schäferstraße nicht.
Auf TAG24-Anfrage erklärt Diana Petters, Sprecherin bei der Landeshauptstadt, dass die Ursache ein kurzer Stromausfall eines Teilnetzes innerhalb des Städtischen Klinikums Friedrichstadt gegen 9.15 Uhr war. Dieser war aufgrund eines technischen Fehlers aufgetreten.
Daraufhin kam es im Bereich Dresden West und Süd zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch, der sich auch auf die Ampeln auswirkte, die für ein paar Minuten erloschen.
Im Klinikum selbst übernahm nach dem Ausfall sofort die Notversorgung und gewährleistete, dass der Einrichtung durchgehend Strom zur Verfügung stand.
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Stromausfall sorgt für Spannungseinbruch in Dresden
Nachdem die Ursache des Fehlers lokalisiert worden war, konnte die Stromversorgung nach etwa zehn Minuten wiederhergestellt werden. "Schäden an technischen Anlagen oder sonstige Beeinträchtigungen sind nicht entstanden", so Petters.
Dass Beamte die Regelung des Verkehrs in den betroffenen Bereichen übernehmen, war aber nicht vonnöten.
Originalartikel von 10.29 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.21 Uhr.
Titelfoto: Holm Helis