Schuss bei Familienzoff in Seidnitz: Mann am Arm verletzt

Dresden - Erst flogen die Fetzen, dann fiel ein Schuss. Ein Familienstreit in Seidnitz ist am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr völlig eskaliert. Ein Mann (28) wurde verletzt, die Polizei ermittelt nun gegen zwei Beteiligte.

Alle Beteiligten des Streits kannten sich laut Polizeiangaben. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Schilfweg, Ecke Bodenbacher Straße in Seidnitz. Dort gerieten ein 28-Jähriger und eine 21-jährige Bekannte zunächst in einen heftigen Streit.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, handelte es sich um eine Auseinandersetzung "innerhalb einer Beziehung".

Im Verlauf des Streits stürzte die 21-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. "Sie hatte ein paar Schürfwunden und musste nicht mit in die Klinik", so ein Polizeisprecher.

Dann spitzte sich die Lage weiter zu: Ein 53-jähriger Deutscher griff in das Geschehen ein und ging auf den 28-Jährigen los. Dabei hielt er eine Schreckschusspistole in der Hand. Während des anschließenden Gerangels löste sich plötzlich ein Schuss.

Nach Polizeiangaben wurde der 28-Jährige "am Arm verletzt und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden". Mehrere Menschen versuchten danach, die Streitenden zu trennen. Die eingesetzte Waffe wurde von den Beamten sichergestellt.