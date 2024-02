AC/DC spielen Zusatz-Konzert in Dresden!

Dresden - Weil die Nachfrage nach Tickets für das von AC/DC geplante Konzert in Dresden so groß ist, haben die Veranstalter überraschend eine zweite Show angekündigt!

Angus Young (68, r.) und Axl Rose (62, l.) kommen mit AC/DC zweimal nach Dresden. © AFP/Boris Horvat

Wer Eintrittskarten für das Konzert am 16. Juni kaufen wollte, musste schnell sein. Um 11 Uhr am heutigen Freitag startete der Vorverkauf. Weil so viele Tickets innerhalb einer Stunde weggingen, dass der Gig drohte, ausverkauft zu sein, haben die Event-Macher nachgelegt.

AC/DC werden drei Tage später erneut in der Rinne im Ostragehege auftreten!

Die Tickets dafür sind sofort freigeschaltet worden. Kategorie 1 war rasend schnell ausverkauft. Derzeit gibt es nur noch Eintrittskarten für die zweite Kategorie. Für diese müssen Fans der Rocker mehr als 150 Euro zahlen!