Dresden-Rapper "01099" spielen erstmals "Blaue Stunden" live - ausgerechnet in 01067!

Von Max Patzig

Dresden - "01099", die Band aus der Dresdner Neustadt, ist flügge geworden und hat ihr neues Album "Blaue Stunden" erstmals live aufgeführt - und das ausgerechnet in der Altstadt.

"Blaue Stunden" von der Dresdner Band "01099" wurde im Stromwerk zum ersten Mal live gespielt. © Max Patzig Es ist Album-Release-Woche für Gustav, Paul, Zacharias und Daniel, wie die vier Rapper von "01099" heißen. Am Freitag kam "Blaue Stunden" auf den Markt, wurde tags zuvor mit einem kostenfreien Livestream im Internet vorgestellt. Was schon da feststand: Die Platte sollte am gestrigen Sonntag in Dresden und am heutigen Montag in Köln live und vor Publikum gespielt werden. Am Samstag folgte dann eine Ankündigung: "Blaue Stunden" soll jetzt noch drei weitere Male gespielt werden, bevor es im Januar und Februar auf große Tour geht. Die Konzerte sollen kostenfrei besucht werden können. Dresden Konzerte Marius Müller-Westernhagen kommt nach Dresden: "Ein bisschen schönen Lärm machen!" Nun war es aber so weit: Zuerst durften die Dresdner Fans die Performance genießen. Gut 2000 zumeist junge Anhänger der Formation kamen ins Stromwerk (ehemals Club Kraftwerk Mitte) und feierten von 20.30 Uhr an für etwa anderthalb Stunden mit Zachi, Paul und Gustav. Sie bekamen neue Titel und Altbewährtes zu hören. Textsicher waren die meisten auf jeden Fall - egal, ob der Song vier Jahre alt war oder nur zwei Tage.

So schön war's auf dem "01099"-Konzert

Knapp 2000 Leute feierten "Blaue Stunden". © Max Patzig

Paul war von Anfang an in Höchstform, sang die "01099"-Songs mit voller Inbrunst. © Max Patzig

Rappen und Posen - für Paul kein Problem. © Max Patzig

Zacharias' (r.) Energie war während der gesamten Show zu sehen. © Max Patzig

Die Fans feierten zur neuen Platte der Rapper aus Dresden. © Max Patzig

Zachi supportete während des eigenen Konzertes seinen Support-Act Sampagne. © Max Patzig

Auch Gustav rappte neue und ältere Titel der Band. © Max Patzig

Die Konzertbesucher waren textsicher und jederzeit am Tanzen. © Max Patzig

Zacharias (l.), Paul (M.) und Gustav machten auf der großen Bühne eine gute Figur. © Max Patzig

Immer wieder wurde das Publikum von "01099" mit einbezogen. © Max Patzig

Das Konzert dürfte für alle Beteiligten ein voller Erfolg gewesen sein. © Max Patzig

"01099": Album-Veröffentlichung ohne Album-Gäste

Auch, wenn die Show komplett ohne Gäste daherkam (auf dem Album finden sich Titel, an denen Ski Aggu, Rin, Trettmann, $oho Bani und Verifiziert mitgewirkt haben), tat das der Stimmung keinen Abbruch. Und das wichtigste: "01099" bleiben sich musikalisch weiter treu, rappen in einer Leichtigkeit über allerhand Banales, aber auch Nachdenkliches. Optimal für die Fans, die so überall mitsingen können, sofern sie den Songs schon mal gehört haben. Weiter geht's für Paul, Zachi und Gustav am heutigen Montag zur Album-Release-Show nach Köln. Dann folgen die drei Gratis-Shows in München, Berlin und abermals Köln.

"01099" tourt mit mobilem Merchandise-Verkauf durch Deutschland

Fans sollten jederzeit den Instagram-Account der Jungs im Blick behalten, denn sie sind mit einem mobilen Shop unterwegs, verkaufen immer wieder spontan Merchandise-Artikel in kurzen Zeitfenstern. TAG24 fand bereits heraus, dass diese Aktion am Montag ebenfalls in Köln steigt. 16.30 Uhr geht's am Carlswerk los. Weitere Stationen des Pop-up-Stores sollen folgen!

Aus diesem Wagen heraus verkauft das "01099"-Team Merchandise. © Max Patzig

Die Bandmitglieder - hier Zacharias (l.), Daniel (2.v.r.) und Gustav (r.) am Sonntag in Dresden - nehmen sich Zeit für Fotos ... © Max Patzig

... und geben im Akkord Autogramme. © Max Patzig