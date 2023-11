Kostenlose Konzerte und Pop-up-Stores: 01099 legen nach!

Paul (l.), Zacharias (M.) und Gustav kündigten am Samstagabend drei Gratis-Konzerte an. © Screenshot/Instagram/official01099

In dieser Woche meldeten sich die Rapper aus Dresden mit ihrem neuen Album "Blaue Stunden" zurück bei ihren Fans. Am Abend davor übertrugen sie einige Hits daraus im Livestream. So wurde die neue Musik für jedermann kostenfrei zugänglich.

Jetzt legen Gustav, Paul und Zacharias nach!

Am heutigen Samstagabend haben sie drei weitere Konzerte angekündigt, für die es nur kostenlose Tickets gibt: Am 8. November treten die drei in München, am 13. in Berlin und am 14. in Köln auf.

Die Gratis-Karten gibt's solange der Vorverkauf reicht auf 01099-tickets.de.

Zachi erklärte dazu: "Gibt nix Schöneres als Konzerte mit euch! Und kostenlos, damit jede/r sich leisten kann!!", schrieb er auf Instagram.

Und die Band hatte noch mehr gute Nachrichten für ihre Fans in Sachsen dabei: Denn in Dresden wollen sie am morgigen Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr einen Pop-up-Store öffnen.