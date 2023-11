Dresdner Rapper "01099" spielen heute Gratis-Konzert: So könnt Ihr dabei sein!

Dresden - Deutsch-Rap-Fans aufgepasst: Die Dresdner Band "01099" veröffentlicht ein neues Album und spielt dafür am heutigen Donnerstag ein Gratis-Konzert.

Gustav, Paul und Zachi treten nämlich ab 19 Uhr gemeinsam mit einer Band auf und spielen eine spezielle Akustik-Show, die es so noch nicht zuvor gegeben hat.

Denn 01099 spielen am heutigen Donnerstag ein Gratis-Konzert. Und dieses ist etwas ganz Besonderes.

Viele Fans der drei Musiker, die unter dem Namen einer Postleitzahl aus der sächsischen Landeshauptstadt auftreten, haben diesem Moment entgegengefiebert: Am morgigen Freitag kommt ihr neues Album "Blaue Stunde" auf den Markt.

Ab 19 Uhr übertragen die Dresdner ihre Session unter anderem auf YouTube. Das Einschalten ist kostenlos möglich. So günstig wird es ein Konzert der Musiker vermutlich nicht so schnell wieder geben.

Während Gustav singt, spielt Paul ein Saxophon. Fans sind direkt aus dem Häuschen: "Saxophon klingt so smooth einfach", "Das klingt sehr vielversprechend" und "Der Song muss unbedingt auch als Akustikversion auf Spotify", schwärmen sie in den Kommentaren.

Zu hören ist dem Insta-Schnipsel ein Teil des Titels "In der Nacht".

Wer am Donnerstag nicht dabei sein kann, muss aber nicht komplett in die Röhre gucken. Die Band gibt zwei exklusive "Album Release"-Konzerte: Diesen Sonntag im Stromwerk in Dresden und tags darauf im Kölner Carlswerk Victoria (Tickets: jeweils 45 Euro inklusive neuem Album als CD).

Im kommenden Jahr gehen Zacharias, Gustav und Paul-Georg dann auch auf große Tournee quer durch Deutschland. Alle Termine:

31. Januar, Stuttgart, Porsche-Arena



3. Februar, Köln, Palladium (Ausverkauft)



4. Februar, Hamburg, Sporthalle



6. Februar, Bielefeld, Lokschuppen



7. Februar, Bremen, Pier2



9. Februar, Bochum, RuhrCongress



10. Februar, Berlin, UFO



11. Februar, Hannover, Swiss Life Hall



14. Februar, München, Zenith



15. Februar, Wien, Gasometer



16. Februar, Leipzig, Haus Auensee



18. Februar, Baunatal (bei Kassel), Stadthalle



19. Februar, Saarbrücken, Garage



20. Februar, Fürth (bei Nürnberg), Stadthalle



22. Februar, Offenbach, Stadthalle



23. Februar, Dübendorf (bei Zürich), The Hall



24. Februar, Freiburg, Sick Arena



23. August, Dresden, Filmnächte am Elbufer



Tickets gibt's ab 55 Euro auf eventim.de.