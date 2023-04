Großes Solo-Comeback: Peter Fox kommt im Sommer nach Dresden

Peter Fox kommt mit zwei Live-Konzerten nach Dresden. Zur Einstimmung gibt es bald sein neues Album zu kaufen. © Britta Pedersen/dpa

Der Vorverkauf hat begonnen: Gleich zwei Auftritte in Dresden hat der Frontmann der Berliner Band Seeed auf seiner Webseite angekündigt.

Am 20. Juni singt der Dancehall- und Hip-Hop-Künstler in der Jungen Garde, am 17. August bei den Filmnächten am Elbufer.

Pierre Baigorry, wie Peter Fox mit bürgerlichem Namen heißt, hatte seit seinem Erfolgsdebüt "Stadtaffe" im Jahr 2008 kein Soloalbum mehr veröffentlicht.

Fans des Musikers warteten sehnlichst auf das Ende der 15-jährigen Durststrecke - und am 26. Mai ist es voraussichtlich so weit. Dann erscheint das neue Album "LoveSongs".



Peter Fox hatte in den vergangenen Monaten bereits drei neue Songs veröffentlicht. Vor allem seine erste Single "Zukunft Pink" sorgte für positives Feedback.