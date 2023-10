Heino macht's in der Kirche: "Hätte ja nie gedacht, dass ich mit 85 noch auf der Bühne stehe"

Heino feiert am 13. Dezember seinen 85. Geburtstag. © Holm Helis

Auf dem Programm stehen 23 Auftritte in Deutschland, Österreich und Italien. Mit gleich drei Konzerten gastiert Heino in Sachsen - am 24. November in der Dresdner Kreuzkirche, am 25. November in der Leipziger Philippus Kirche und am 21. Januar 2024 in der Görlitzer Lutherkirche.

An Heinos Seite: Sopranistin Anita Hegerland (62) - als Zehnjährige landete sie 1971 mit Roy Black (†1991) den Hit "Schön ist es auf der Welt zu sein". 1985 produzierte die Norwegerin mit Mike Oldfield (70) den Supersong "Picture in the Dark".



Nun singen beide Kirchenlieder und klassische von Brahms, Bach, Mozart und Beethoven. "Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mit 85 noch auf der Bühne stehe", gesteht Heino, der am 13. Dezember Geburtstag feiert.

"Aber diese Lieder liegen mir sehr am Herzen. Und es macht mir großen Spaß, in einer Kirche zu singen - auch weil ich ein religiöser Mensch bin. Ich bin Katholik. Wenn ich mit Hannelore in einer Stadt unterwegs bin, gehen wir in eine Kirche und zünden eine Kerze an."

Heinos Großvater spielte im Kölner Dom die Orgel. "Zwei meiner Cousins wurden Pastoren", so Heino.