"LiebesFräulein": Zum runden Geburtstag schenkt sie sich ein Konzert

"LiebesFräulein" Claudia Hoffmann (vorn) mit ihrer Gitarristin Wera Braeske. © PR/Eric Münch

Sie feiert am 5. April (20 Uhr) mit einem Konzert im Dixiebahnhof Weixdorf (Platz des Friedens) ihr rundes Jubiläum - mit brandneuen und alten Lieblingssongs.



"Ich bin voller Vorfreude auf alles, was die nächsten Jahre bringen werden - trotz Knieproblemen und etwas mehr Speck auf den Hüften. Aber das haben fünfzig Jahre so an sich", lacht die Dresdner Sängerin, die seit 2011 ihr Publikum begeistert.

Mit ihren fröhlichen Schlager-Pop-Texten beweist sie, dass frau mit 50 keineswegs langweilig ist.

Humorvolle Anekdoten und einige Prisen Lebensweisheit gibt "LiebesFräulein" zwischen den Songs zum Besten.