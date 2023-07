Schönster Tag ihres Lebens: Studentin singt gemeinsam mit Apache

Dresden - Am Donnerstag ist der Rap-Star Apache 207 wie ein Komet am Elbufer eingeschlagen . 13.000 Gäste kamen und feierten mit. Kim Janas (23) war eine von ihnen - und durfte dabei sogar mit dem Musiker auf die Bühne.

Die Studentin auf der Bühne mit Apache 207. © instagram/ kim_janas

Damit hatte die Sozialstudentin aus Halle wirklich nicht gerechnet.

Seit drei Jahren ist Kim absoluter Fan von Apache, hat ihn vorher schon mal live auf einem Festival gesehen.

Als sie erfuhr, dass Fans gesucht werden, die eines seiner Lieder in Dresden auf der Bühne mitsingen, schickte sie sofort ihre Bewerbungsunterlagen: "Man musste ein Video einsenden, auf dem man singt. Und noch eins, in dem man sich vorstellt."

Preis: ein Treffen hinter der Bühne mit dem Mega-Star und eben der gemeinsame Auftritt.

Kim und Apache sangen "Komet". Jenes Lied also, mit dem der Rapper aktuell Musikgeschichte schreibt.

Denn seit Wochen bestimmt der Song, in dem eigentlich Udo Lindenberg (77) mitsingt, die deutschen Charts. In Dresden sang nicht Udo mit, sondern Kim: "Es war eine große Ehre für mich. Ich habe jede einzelne Sekunde genossen und einfach die Musik gespürt." Diesen einzigartigen Tag wird Kim für immer in Erinnerung halten.