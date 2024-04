Was machen Lorenz Büffel, Julian Sommer und andere Malle-Stars in Dresden?

Unter anderem Markus Becker (53) wird von Mallorca nach Dresden fliegen, um bei "Malle Mania" aufzutreten. © PR/Summerfield Booking

Am 29. Juni steigt an der Galopprennbahn im Dresdner Stadtteil Seidnitz zum ersten Mal die riesige Party "Malle Mania".

Von 12 bis 22 Uhr treten dort der Bierkapitän (42), Julian Sommer (26), Tim Toupet (52), Markus Becker (53), Lorenz Büffel (44) und Ina Colada (38) sowie Sängerin Marry, das Mütze-Katze-DJ-Team und weitere DJs auf.

Von "Dicht im Flieger" über "Der Zug hat keine Bremse" bis hin zu "Das rote Pferd" und "Inselverbot" sind also all die Malle-Klassiker-Interpreten am Start.

Veranstalter Benjamin Herbst (25) erklärt gegenüber TAG24: "Mit der Galopprennbahn haben wir den idealen Ort für dieses Mega-Event gefunden. Bis zu 3000 Leute finden entspannt Platz und können ungestört ihre Malle-Stars feiern."

Die ersten Tickets (ab 30 Euro) sind bereits verkauft.