Randale im Südpark: Junge Birken mutwillig zerstört - Stadt erstattet Anzeige
Dresden - Wo vor wenigen Tagen noch zwei Birken in voller Pracht standen, sind jetzt nur noch mickrige Baumstümpfe.
Die beiden Bäume im Südpark wurden in den vergangenen Tagen mutwillig abgesägt - das bestätigte die Stadt Dresden.
Erst vor rund zwei Jahren wurden die Birken auf dem Waldspielplatz in Plauen gepflanzt.
Nun hat die Landeshauptstadt die Tat zur Anzeige gebracht - ermittelt wird wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.
Der Schaden, der durch die abgesägten Bäume entstanden ist, beläuft sich auf rund 2000 Euro.
