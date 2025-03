Kostenlose Tampons im Rathaus: Doch es gibt ein Problem

Dabei ist das Befüllen eines einzelnen Binden- und Tamponspenders auf den ersten Blick gar nicht so teuer - hierfür rechnet die Stadt mit 26 Euro. Bei rund 1000 Spendern insgesamt läppert sich der Betrag aber schnell auf 26.000 Euro. Wird zweimal jährlich nachgefüllt, kommen 52.000 Euro zusammen.

Aktuell sind solche Spender schon im Rathaus und im Tierheim, in Kindergärten, Museen und Sportstätten installiert, teilt die Stadt mit. In den restlichen städtischen Gebäuden (darunter Schulen, Bibliotheken, öffentliche Toiletten) sollen sie bis zum 30. Juni angebracht sein. Fraglich nur, wie lange in befülltem Zustand ...