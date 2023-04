Friedrichstatt-Palast sorgt sich um Sommer-Western: Thomas Schuch lädt zum Satire-Preis

Dresden - Die Kulturstadt Dresden brauche die Kultur von Witz, Ironie und politischem Biss: Das sagt Kabarettist Thomas Schuch (64) zum Dresdner Satire-Preis. Kommende Woche geht der Wettbewerb in die achte Runde, nach pandemiebedingten Ausfällen wieder zum angestammten Termin im Frühjahr. Am 22. April ringen im Friedrichstatt-Palast sechs Finalisten humorvoll und hintersinnig um die Trophäe.

Thomas Schuch (64) richtet zum achten Mal den Dresdner Satire-Preis im Friedrichstatt-Palast aus, am Samstag, 22. April, ab 18 Uhr. Tickets: 24-29 Euro. © Holm Helis

Drei Jahre habe man ausgesetzt, sagt Schuch. Der siebte Satire-Preis wurde zwar vergangenes Jahr im Herbst vergeben, dafür hatte man aber die Jahrgänge '20 und '21 zusammengelegt.

Nun kehre man zur Normalität des 2014 ins Leben gerufenen Preises zurück. Comedy ist dabei ausdrücklich nicht gefragt.

Schuch: "Es geht um politisches Kabarett, das soll in Dresden präsent sein und bleiben."

Dafür haben sich erneut Künstler aus dem ganzen Bundesgebiet und Österreich beworben, Schuch nominierte die Finalisten.

Seine Ausschlusskriterien: "Keine Comedy, kein Stand-up." Das sei von Jury und Publikum auch nicht gewollt. Manche Finalisten würden durchaus Spaßnummern zeigen, doch gewonnen habe stets ernsthaftes Kabarett.

Schuch: "Die letztjährige Jurypreis-Gewinnerin, Kathi Wolf, hatte sogar das politischste Programm."

Jeder Nominierte hat jeweils 15 Minuten Zeit, um Jury und Publikum von sich zu überzeugen. Der Jurypreis ist mit 1000 Euro dotiert, der Gewinner des Publikumspreises bekommt 500 Euro. Zweimal erst hatte sich das Votum gedeckt.

In der Jury säßen Kollegen, die etwas vom Fach verstehen, so Schuch. In diesem Jahr unter anderem Herkuleskeulen-Chef Philipp Schaller (45).