10. Dresdner Stummfilmtage: Diese Schurken-Klassiker dürft Ihr nicht verpassen

Dresden - Ein kleines, aber feines Jubiläum steht an: Am Sonntag beginnen die 10. Dresdner Stummfilmtage .

Als in der Kulturlandschaft Dresdens und Sachsens etabliertes Stummfilmfestival bezeichnen die Veranstalter ihr Format mittlerweile, dessen gewachsenen Anspruch sie nach zehn Jahren so formulieren: "Mithilfe vieler Partner:innen und Unterstützer:innen konnte das kulturelle Erbe des Stummfilms lebendig gehalten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden."

Was zeigt, dass ein Nischenangebot nicht nur ein treues, sondern sich stetig entfaltendes Publikum anziehen kann.

2016 im Museumskino Ernemann VII B in den Technischen Sammlungen aus der Taufe gehoben mit dem Ansatz, ein Kinoerlebnis wie vor 100 Jahren zu schaffen, sind die Stummfilmtage längst ihrem ursprünglichen Umfang entwachsen.

1922 spielte Rudolf Klein-Rogge den wohl ersten Superschurken der Kinogeschichte in Fritz Langs "Dr. Mabuse, der Spieler". © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

In der Jubiläumsausgabe laufen vor allem Filme, die in der schillernd-schaurigen Welt von intriganten Schurken und cleveren Detektiven spielen. Gangsterfilme also sind Hauptthema.

Eröffnet wird das Festival mit einem der frühesten Beispiele dieses Genres: "Dr. Mabuse, der Spieler" (1922) von Fritz Lang, dessen Werke von Anbeginn bei den Stummfilmtagen vertreten sind. Ein Sittenbild der frühen Weimarer Republik, der doch bestens in unsere unsichere Gegenwart passt, in der Despoten auf dem Vormarsch sind.

Der Filmkritiker und Soziologe Siegfried Kracauer bezeichnete "Dr. Mabuse" in seinem Standardwerk "Von Caligari zu Hitler" als "Tyrannenfilm", dessen Hauptfigur ein Übermensch mit dem Verlangen nach grenzenloser Macht sei, der die Welt ins Chaos stürzen will.