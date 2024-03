Dresdner Stummfilmtage: Auf diese Science-Fiction-Klassiker könnt ihr euch freuen

Dresden - In der kommenden Woche können sich Kinoliebhaber wieder auf alte Filme und Vorführtechniken mit Live-Musik bei den 9. Dresdner Stummfilmtagen freuen.

Der Dokumentarfilm "Wunder der Schöpfung", der bereits 1925 Erkenntnisse zur gegenwärtigen Astronomie präsentierte, eröffnet am Abend des 10. März um 20 Uhr die Stummfilmtage. Das selten gezeigte Werk "Eine kosmische Reise", wird am 14. März um 20 Uhr zu sehen sein.

In diesem Jahr können sich Besucher auf Science-Fiction-Klassiker freuen, die wissenschaftliche und technologische Utopien und Dystopien thematisieren.

Vom 10. bis zum 17. März wird in Sachsens Landeshauptstadt wieder eine Auswahl an stummen Filmen präsentiert.

Auch der Vorläufer des modernen Dokumentarfilms "Wunder der Schöpfung" wird aufgeführt. © Filmmuseum München/Edition Filmmuseum

Gewohnte Veranstaltungs-Highlights des Festivals, wie der Piano-Abend, das Schülerkonzert oder das Filmkonzert der Dresdner Philharmonie stehen wieder auf dem Programm.

Neu ist die Orgelnacht, die gleichzeitig in der Versöhnungskirche in Striesen und der Kulturkirche Weinberg in Dresden-Trachenberge, stattfinden wird.

Für die jüngsten Fans wird der DEFA-Puppenfilm "Dornröschen" mit neu komponierter Musik für den Kinderchor uraufgeführt.

Mehr zum Programm findet ihr bei den Dresdner Stummfilmtagen. Karten können telefonisch 0351/4887272 unter reserviert werden.