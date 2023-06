10 Tipps zum Wochenende: Diese Veranstaltungen gibt es in Dresden und Umland

Dresden und ganz Sachsen bieten am Wochenende wieder ein buntes Programm. Zehn Veranstaltungs-Tipps gibt es hier.

Von Annett Daube

Dresden - Ein paar Regentropfen oder auch hier und da ein örtliches Gewitter sind drin am Wochenende. Dennoch: Für jedes Wetter haben wir wieder die schönsten Ausflugstipps notiert!

Offenes Rathaus

Dresden - Zum Tag des Offenen Rathauses können die Bürgerinnen und Bürger am Samstag von 10 bis 16 Uhr den Oberbürgermeister, die Beigeordneten und Fraktionsmitglieder treffen, an Mitmachaktionen und der Ehrenamtsbörse teilnehmen. Um 10.15 Uhr wird eine Dauerausstellung zur Geschichte des Rathauses eingeweiht, ab 12 Uhr sind Führungen auf der Baustelle des "Stadtforums" geplant. Ab 16 Uhr findet ein Gang zum Postplatz statt, dort wird an der Panzerkette den Ereignissen am 17. Juni 1953 gedacht. Die Teilnahme ist frei.



Das Dresdner Rathaus öffnet am Samstag seine Türen. © imago/C3 Pictures

Kräuterspaziergang

Pulsnitz - Einen Kräuterspaziergang bietet Madame Rosa am Sonnabend ab 14 Uhr an. Die kleine Wanderung in das Waldstück "Hufe" ist geeignet für Familien mit Kindern (ab 8 Jahren) und stellt Pflanzen wie Gundermann, Löwenzahn, und Brennessel vor, welche ganzjährig geerntet werden können. Es werden Pflanzenmärchen und Rezepte verraten sowie Kräuterlimonade verkostet. Start ist am Puppentheater Pulsnitz (Großröhrsdorfer Straße 27). Teilnahme: 10/5 Euro. Eine Anmeldung unter utdmail@web.de ist von Vorteil.



Leckere Kräuterlimonaden werden bei der Veranstaltung angeboten. © 123RF/kmikhidov

Theaterführung

Dresden - Wer gern im tjg. Theater Junge Generation einmal backstage sein möchte, kann an der Theaterführung am Sonnabend ab 14.30 Uhr teilnehmen. Die Führungen dauern rund 60 Minuten, sind geeignet für Besucher ab 6 Jahren und werden mit Gebärdendolmetscher, in russischer, ukrainischer oder arabischer Sprache angeboten. Teilnahme: 3/1 Euro. Am besten Plätze sichern unter Telefon 0351/32042777.



Geschichten aus dem Rucksack

Dresden - Eine Reise ins Reich der Phantasie können Kinder im Kulturhafen Dresden (Leisniger Straße 53) erleben. Randi Kästner-Kubsch spielt "Kuckuck - Geschichten aus dem Rucksack" - mit Puppen, die sie aus dem Rucksack holt und damit am Wochenende - jeweils um 15 Uhr - kleine Puppenspiele aufführt. Tickets unter august-theater.de für 9/7 Euro oder an der Tageskasse.



Groß und Klein können sich auf das Puppentheater im Kulturhafen Dresden freuen. © 123RF/jackf

Oberlausitzer Trödelmarkt

Wilthen - Der große Oberlausitzer Trödelmarkt macht am Wochenende in Wilthen (am Badeweg) Station. Ab jeweils 9 Uhr können Besucher nach Schnäppchen bei Antik & Trödel, Ansichtskarten, Spielzeug, Modelleisenbahnen und mehr suchen. Der Eintritt ist frei.



Neues für Haus und Garten

Großharthau - Im Schlosspark von Großharthau findet am Wochenende die Messe "LebensArt" statt. Von 10 bis 18 Uhr wird hier Neues für Haus und Garten vorgestellt. Die rund 190 Aussteller bieten hochwertige Produkte an. Zum Begleitprogramm gehören eine Gartenberatung, kunsthandwerkliche Vorführungen und Bastelspaß für Kinder. Am Samstag um 15 Uhr gibt es eine Hundevorführung. Tickets für 10 Euro unter lebensart-messe.de/grossharthau.



Drachenbootfestival

Dresden - Am Wochenende gehen auf der Elbe zahlreiche Drachenboote an den Start. Das Drachenboot-Festival sorgt für sportlichen Teamgeist und jede Menge schaulustige Sensationen. Rund ums Loschwitzer Bootshaus (Fidelio-F.-Finke-Straße 12) wird ein buntes Programm für Sportler und Gäste geboten. Die Startplätze sind alle vergeben, aber zum Anfeuern sind Besucher herzlich willkommen.



Am Wochenende kann auch wieder gepaddelt werden. © IMAGO/photoarena/Eisenhuth

Radebeuler Kasperiade

Radebeul - In Radebeul ist am ganzen Wochenende wieder Zeit zum Rumkaspern. Die 36. Kasperiade verwandelt Radebeul Ost zu einer kunterbunten Freiluftbühne. Die Puppen tanzen durch die Höfe und Gassen rund um den Kultur-Bahnhof bis zur Hauptstraße. Zum Programm gehören neben Puppentheater-Aufführungen Tanzshows, Live-Musik, ein Kinderkarussell, der Familienflohmarkt, die Elbstelzen und eine Bewegungsbaustelle. Der Eintritt ist frei.

Die Puppen tanzen mal wieder in Radebeul. © 123RF/sinenkiy

Pferdefest

Langebrück - Das Pferdefest auf dem Landgut Hofewiese erinnert an die Tradition der Hofewiese als Ort für Pferde. Hier wurde einst das Heu für die Tiere im Stallhof geschlagen, die Fohlen für den Reitstall von August dem Starken gezüchtet und ein Rennverein gegründet. An beiden Wochenendtagen erwartet die Besucher ein Programm rund ums Thema Pferd. Die Polizeireiterstaffel wird erwartet, für Kinder wird Ponyreiten und das Basteln von Steckenpferden angeboten. Country-Live-Musik sorgt für eine beschwingte Stimmung. Der Eintritt ist frei.



Die ganze Familie kann sich auf diese Veranstaltung freuen. © 123RF/auremar

Stadtfest Pirna

Pirna - Die Innenstadt von Pirna verwandelt sich am Wochenende in eine riesige Festmeile. Das Stadtfest im 790. Jahr der Stadtgründung bietet nicht nur musikalische Höhepunkte mit Keimzeit, Gerhard Schöne (71), Tanja Lasch (47) oder der Coswiger Band "Sedony" mit Ex-Puhdy Peter Meyer (83). Gäste sollten dem Weindorf, dem Zollhof, der Sport- und Erlebnismeile an der Elbe, dem Klosterhof und dem Skulpturensommer auf der Bastion Sonnenstein ebenso wie der Hauptbühne auf dem Markt Augenmerk schenken. Der Eintritt ist frei.



Live-Musik (unter anderem mit Gerhard Schöne, 71) und gute Laune erwarten die Gäste. © imago/Future Image