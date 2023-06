16.06.2023 15:35 888 Dresdner Rathaus komplett evakuiert: Was ist da los?

Am Freitagnachmittag ist das Rathaus in Dresden komplett evakuiert worden. Was steckt dahinter?

Von Hermann Tydecks, Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Das Rathaus in Dresden ist am Freitagnachmittag komplett evakuiert worden. Was steckt dahinter? Alle mussten das Rathaus verlassen, die Feuerwehrleute machten sich auf die Suche nach einem Brand. © Bildmontage: privat Der Alarm schrillte gegen 14.30 Uhr, alle Menschen mussten daraufhin das Rathaus verlassen. Eigentlich wollte zu diesem Zeitpunkt OB Dirk Hilbert (51) gerade die Stadtratssitzung eröffnen. Feuerwehrleute waren schnell vor Ort. Dennoch wirkten alle Beteiligten recht entspannt. Der Grund: Nirgends war ein Brand auszumachen. TAG24 erreichte Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegen 15.20 Uhr. Er bestätigte, dass seine Leute vor Ort seien, um nach einem möglichen Feuer zu suchen. Derzeit gehe er jedoch von einem Fehlalarm aus. O-Ton Klahre: "Da können sie wohl einen Haken hinter machen."

Besser heute ein Fehlalarm als morgen: Denn am Samstag ist von 10 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür im Rathaus Dresden. Da wäre so eine Evakuierung vermutlich aufgrund der Menge an Besuchern nervenaufreibender geworden.

