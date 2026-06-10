Rudolf-Harbig-Stadion voll: Helene Fischer geht in Dresden ab!

Dresden - Tourauftakt für Helene Fischer (41) im Rudolf-Harbig-Stadion am Mittwochabend: Das Publikum ist fiebrig gespannt.

Sie kam, sah und schwebte: Helene Fischer (41) bei ihrem Tourauftakt in Dresden. © Robert Michael/dpa

Zuerst kommt die Band aus dem Untergrund auf die Bühne, Jubel brandet auf und verebbt wieder, aber dann - ist sie da, kommt an einem straffen Seil herbeigeflogen von der Haupttribüne und landet mitten in der Schar von Tänzern.

Alle in leuchtendem Rot, Helene in Overknee-Stiefeln. Von vier riesigen LED-Leinwänden angestrahlt ist sie allgegenwärtig.

Schon der erste Song "Jetzt oder nie" elektrisiert das Publikum, weiter geht es mit "Unser Tag" und "Genau dieses Gefühl".