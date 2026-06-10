Rudolf-Harbig-Stadion voll: Helene Fischer geht in Dresden ab!

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Tourauftakt für Helene Fischer im Rudolf-Harbig-Stadion am Mittwochabend: Das Publikum ist fiebrig gespannt.

Von Guido Glaner

Dresden - Tourauftakt für Helene Fischer (41) im Rudolf-Harbig-Stadion am Mittwochabend: Das Publikum ist fiebrig gespannt.

Sie kam, sah und schwebte: Helene Fischer (41) bei ihrem Tourauftakt in Dresden.
Sie kam, sah und schwebte: Helene Fischer (41) bei ihrem Tourauftakt in Dresden.  © Robert Michael/dpa

Zuerst kommt die Band aus dem Untergrund auf die Bühne, Jubel brandet auf und verebbt wieder, aber dann - ist sie da, kommt an einem straffen Seil herbeigeflogen von der Haupttribüne und landet mitten in der Schar von Tänzern.

Alle in leuchtendem Rot, Helene in Overknee-Stiefeln. Von vier riesigen LED-Leinwänden angestrahlt ist sie allgegenwärtig.

Schon der erste Song "Jetzt oder nie" elektrisiert das Publikum, weiter geht es mit "Unser Tag" und "Genau dieses Gefühl".

Das Stadion war natürlich randvoll ...
Das Stadion war natürlich randvoll ...  © Eric Münch
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... wegen ihr - Helene Fischer (41).
... wegen ihr - Helene Fischer (41).  © Robert Michael/dpa
Die Stimmung zum Auftakt der Show war blendend.
Die Stimmung zum Auftakt der Show war blendend.  © Thomas Türpe

Nach den ersten Minuten ist klar: Musik, Tanz und Technik greifen von Beginn an bestens ineinander.

Ein spektakuläres Programm folgte. Mehr als 30.000 Fans waren gekommen, um die fulminante Show zu erleben.

Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa, Eric Münch

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