Public Viewing in Dresden: Hier werden alle 104 Spiele live gezeigt, sogar nachts!

Dresden - Nur zwei Tage, dann startet die Fußball-WM 2026 ! Auch in Dresden laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren: An zahlreichen Orten in der Stadt wird es wieder Public Viewing geben. Dabei wird es eine ganz große Besonderheit geben: Im Kaufpark Dresden werden alle 104 Partien live gezeigt - sogar nachts!

Im Kaufpark Dresden werden alle 104 Spiele der WM gezeigt, auch nachts. © Holm Helis

Kein Scherz, der Kaufpark im Stadtteil Nickern wird seine Tore auch nachts geöffnet haben, um auf einer 70 Quadratmeter großen LED-Wand die Spiele zu zeigen. Bei den entscheidenden Gruppenspielen, die jeweils parallel am 3. Spieltag der Vorrunde laufen, wird eine Konferenz eingeschaltet.

"Mit der Kaufpark WM-Arena schaffen wir einen besonderen Treffpunkt für alle Fußballfans der Region. Unser Ziel ist es, die einzigartige Begeisterung der Weltmeisterschaft erlebbar zu machen und die Menschen zusammenzubringen – unabhängig davon, wann die Spiele stattfinden", sagt Center-Manager Stefan Dorster.

Bis 22 Uhr kann man in der L'Osteria, bei Peter Pane und beim Eiscafé Ferioli kulinarisch versorgt werden, danach müssen sich die Fans selbst Essen und Trinken mitbringen. Wichtig: Der Inhalt aus Glasflaschen wird vor Ort in Becher umgefüllt.

Bei allen anderen Locations stehen angesichts der späten Anstoßzeiten während des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko besonders die deutschen Spiele im Fokus.

Die DFB-Elf trifft zum Auftakt am 14. Juni auf Außenseiter Curaçao (19 Uhr), danach geht es gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) und Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).