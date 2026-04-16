20er-Jahre-Party wird der neue Dixieball im Parkhotel - "Alkohol wird nicht offen ausgeschenkt!"
Dresden - Eine große, glamouröse Prohibitionsparty im Stil der 20er-Jahre ist das neue Herzstück des Internationalen Dixieland Festivals Dresden. Sie ersetzt den ehemaligen Dixieball und wird mit rund 1200 Gästen am 16. Mai (ab 20 Uhr) im Parkhotel zelebriert.
Schon seit den 1990er-Jahren wurde das berüchtigte Alkoholverbot in Dresden gefeiert, viele Jahre im Feldschlößchen Stammhaus.
Jetzt hat das Dixieland Festival das Potenzial des swingenden Formats für sich entdeckt und feiert es als Kooperation mit dem Parkhotel und Event-Profi "Waterloo Produktion".
Drei Bands stehen in Ballsaal, Wintergarten, Rotem und Blauem Salon auf der Bühne: die italienischen Chicago Stompers, die Cabaret-Band "Let's misbehave" und die niederländische "OhnO!"-Jazzband.
Im Saal tragen acht Tanzpaare einen "Retro Dance Battle" aus. Sinnliches Vergnügen versprechen Fräulein Clara und ihre Burlesque-Girls Maroush Boleyn und Mama Ulita.
Bitte eine Porzellantasse mitbringen
Komplettiert wird das Programm von Travestiestar Debbie Jellinsky und den DJanes La Rubinia und Schwester Polyester.
"Das Publikum sollte stilecht gekleidet zur Party kommen, denn es ist Teil der Geschichte, die in dieser Nacht geschrieben wird", lädt Parkhotel-Inhaber Jens Hewald ein.
Produzent Steffen Grosche mahnt an: "Bitte eine Porzellantasse mitbringen, denn Alkohol wird nicht offen ausgeschenkt!"
Infos/Tickets (49 Euro) für die Prohibitionsparty gibt's unter: dixielandfestival-dresden.com.
Titelfoto: Petra Hornig