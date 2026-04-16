20er-Jahre-Party wird der neue Dixieball im Parkhotel - "Alkohol wird nicht offen ausgeschenkt!"

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Eine glamouröse Prohibitionsparty im Stil der 20er-Jahre ist das Herzstück des Internationalen Dixieland Festivals Dresden. Sie ersetzt den früheren Dixieball.

Von Katrin Koch

Dresden - Eine große, glamouröse Prohibitionsparty im Stil der 20er-Jahre ist das neue Herzstück des Internationalen Dixieland Festivals Dresden. Sie ersetzt den ehemaligen Dixieball und wird mit rund 1200 Gästen am 16. Mai (ab 20 Uhr) im Parkhotel zelebriert.

Fiebern der Party entgegen (v.l.): Festival-Sprecher Hendrik Meyer (61), Jazzmusiker "Jockel" Eulitz, Steffen Grosche (47), Jens Hewald (54), Fräulein Clara, Mandy Hewald, Jens Rahnfeld (48) und Tanzpartnerin Madlen Paul (32, vorn).
Fiebern der Party entgegen (v.l.): Festival-Sprecher Hendrik Meyer (61), Jazzmusiker "Jockel" Eulitz, Steffen Grosche (47), Jens Hewald (54), Fräulein Clara, Mandy Hewald, Jens Rahnfeld (48) und Tanzpartnerin Madlen Paul (32, vorn).  © Petra Hornig

Schon seit den 1990er-Jahren wurde das berüchtigte Alkoholverbot in Dresden gefeiert, viele Jahre im Feldschlößchen Stammhaus.

Jetzt hat das Dixieland Festival das Potenzial des swingenden Formats für sich entdeckt und feiert es als Kooperation mit dem Parkhotel und Event-Profi "Waterloo Produktion".

Drei Bands stehen in Ballsaal, Wintergarten, Rotem und Blauem Salon auf der Bühne: die italienischen Chicago Stompers, die Cabaret-Band "Let's misbehave" und die niederländische "OhnO!"-Jazzband.

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Im Saal tragen acht Tanzpaare einen "Retro Dance Battle" aus. Sinnliches Vergnügen versprechen Fräulein Clara und ihre Burlesque-Girls Maroush Boleyn und Mama Ulita.

Bitte eine Porzellantasse mitbringen

Jens Rahnfeld (48) und Tanzpartnerin Madlen Paul (32) werden am Wettstreit im Ballsaal teilnehmen.
Jens Rahnfeld (48) und Tanzpartnerin Madlen Paul (32) werden am Wettstreit im Ballsaal teilnehmen.  © Petra Hornig

Komplettiert wird das Programm von Travestiestar Debbie Jellinsky und den DJanes La Rubinia und Schwester Polyester.

"Das Publikum sollte stilecht gekleidet zur Party kommen, denn es ist Teil der Geschichte, die in dieser Nacht geschrieben wird", lädt Parkhotel-Inhaber Jens Hewald ein.

Produzent Steffen Grosche mahnt an: "Bitte eine Porzellantasse mitbringen, denn Alkohol wird nicht offen ausgeschenkt!"

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Infos/Tickets (49 Euro) für die Prohibitionsparty gibt's unter: dixielandfestival-dresden.com.

Titelfoto: Petra Hornig

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