31.05.2026 07:06 Der Mai verabschiedet sich bunt: Hier sind acht Tipps für Dresden und Umgebung

Ob Familienfest, Kultur oder entspanntes Bummeln: Diese acht Tipps machen den letzten Mai-Sonntag in Dresden und Umgebung besonders abwechslungsreich.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Der Mai verabschiedet sich mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender. Ob Stadtfest, Flohmarkt, Kinderfest oder spannende Sonderführungen: Am Sonntag gibt es in Dresden und Umgebung jede Menge zu entdecken. Wir verraten, wohin sich ein Ausflug besonders lohnt.

Kinderfest

Dresden - Toben, basteln und entdecken: Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch steigt am Sonntag ein großes Kinderfest mit zahlreichen Mitmachangeboten. Auf die kleinen Besucher warten Bastelaktionen, Kinderschminken, Airbrush-Tattoos, ein Mitmachzirkus und eine Holzwerkstatt. Außerdem stehen ein Puppentheater sowie eine interaktive Lesung rund um die "kleine Sommerbiene" auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, für einige Aktionen wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Das Kinderprogramm läuft von 10 bis 18 Uhr, der Biergarten ist bis 21 Uhr geöffnet.

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Ladyfashion- & Hosenscheißer-Flohmarkt auf der Rennbahn

Dresden - Stöbern unter freiem Himmel: Auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz lädt der Ladyfashion- & Hosenscheißer-Flohmarkt zum entspannten Bummeln ein. Mehr als 200 Händler bieten auf über einem Kilometer Standfläche Damenmode, Accessoires, Kinderkleidung, Spielzeug und allerlei Secondhand-Schätze an. Zwischen alten Bäumen und in Biergartenatmosphäre lässt sich der Flohmarkt bestens mit einem Sonntagsausflug verbinden. Geöffnet ist am 31. Mai von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz lädt der Ladyfashion- & Hosenscheißer-Flohmarkt zum Stöbern nach Secondhand-Schätzen ein. © Ladyfashion Flohmarkt

Piraten-Fest im Georg-Arnhold-Bad

Dresden - Im Georg-Arnhold-Bad steigt am Sonntag das 4. Piraten-Fest. Im Rahmen des Jubiläums "100 Jahre Georg-Arnhold-Bad" erwartet Familien ein buntes Programm mit Käpt'n Friedolin und seiner Braut Friedoline. Auf die Kinder warten unter anderem ein großes Piratenschiff zum Hüpfen, Schatzsuche, Tauziehen, Bastelangebote und eine Piratendisco. Das Fest läuft von 15 bis 18 Uhr.

Zitrustage

Heidenau - Zu den 12. Sächsischen Zitrustagen lädt der Barockgarten Großsedlitz am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr der Nutzen und Gebrauch der Zitrusfrüchte. Die Ausstellung dreht sich um die historische Verwertung in Apotheken und Küchen. Außerdem werden kostenfreie Führungen, Vorträge und Chorkonzerte angeboten und es gibt Praxistipps und Beratung durch die Großsedlitzer Orangeriegärtner sowie eine Verkaufsausstellung. Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) 3 Euro. Infos: barockgarten-grosssedlitz.de

Bei den Sächsischen Zitrustagen im Barockgarten Großsedlitz dreht sich alles um Zitronen, Orangen und ihre Geschichte. (Archivfoto) © Barockgarten Großsedlitz

Stadtfest

Heidenau - Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr feiert Heidenau noch sein Stadtfest – auf drei Bühnen (Ringstraße, Marktplatz, Ernst-Thälmann-Straße), mit einer großen Händler- und Gastronomiemeile sowie Fahrgeschäften und einer Open-Air-Party. Der Eintritt ist frei. Infos: stadtfest-heidenau.de

Beim Stadtfest in Heidenau sorgen Bühnenprogramm, Händler und Fahrgeschäfte für Unterhaltung. (Archivfoto) © Stadt Heidenau

Sonderführung durch Schloss Moritzburg

Moritzburg - Ein Blick hinter sonst verschlossene Türen: Bei der Sonderführung "Vom Keller bis zum Dach" entdecken Besucher verborgene Bereiche von Schloss Moritzburg. Die Tour führt von den historischen Kellergewölben über zahlreiche Treppen bis hinauf unter das Dach des Küchenturms. Als Belohnung wartet ein beeindruckender Rundumblick über die Moritzburger Teich- und Kulturlandschaft. Die Führung beginnt am Sonntag um 13 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder von sechs bis 16 Jahren.

Bei der Sonderführung durch Schloss Moritzburg geht es von den Kellergewölben bis hinauf unter das Dach des Küchenturms. © Norbert Neumann

Alte Bauweise neu entdecken

Neugersdorf - Zum Tag des Umgebindehauses öffnen in der Oberlausitz am Sonntag insgesamt 72 Objekte ihre Stuben und gewähren Einblicke in die traditionelle Bauweise. In der Regel sind die Häuser zwischen 10 und 17 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist frei! Die zentrale Eröffnungsfeier findet um 10 Uhr in Seifhennersdorf (An der Läuterau 27) statt. Welche Umgebindehäuser mitmachen, verrät das Programm unter stiftung-umgebindehaus.de.

Zum Tag des Umgebindehauses öffnen in der Oberlausitz zahlreiche historische Häuser ihre Türen für Besucher. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Saisonstart auf der Naturbühne

Maxen - Zum Saisonstart präsentiert die Naturbühne Maxen (Gemeinde Müglitztal) im ehemals königlich-sächsischen Marmorbruch ein neues Kinder- und Familienstück. Die hauseigene Theatergruppe zeigt "Sechse kommen durch die ganze Welt", ein Märchen-Klassiker der Brüder Grimm, inszeniert in der Fassung von Theaterautor Thorsten Böhner. Premiere ist am Sonntag um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) bei freier Platzwahl. Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infos: naturbuehnemaxen.de

Die Theatergruppe der Naturbühne Maxen bringt einen beliebten Märchenklassiker für die ganze Familie auf die Bühne. © Daniel Förster