Dresdner Band Manina bei Abschluss der Dresdner Musikfestspiele
Dresden - "Dresden singt und musiziert" als Abschluss der Freiluftfestivals "Klingende Stadt" im Rahmen der Musikfestspiele zeigte sich am Samstag in neuer Gestalt: Erstmals wurde der Abend auf dem Schloßplatz von der Dresdner Band Manina musikalisch geprägt.
Statt klassischem Konzertablauf mit Chören und Liedgut entstand ein lebendiger Wechsel von Popklassikern und Momenten gemeinsamen Singens, der das Publikum stark einbezog.
Viele Menschen waren in der Stadt unterwegs, machten bei den unterschiedlichen Musikdarbietungen halt.
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Insgesamt präsentierte sich der Abend als energetische Form des Musikfestivals, die mehr auf Beteiligung, musikalische Begegnung und gute Stimmung setzte als auf formale Perfektion.
Titelfoto: Stephan Floss