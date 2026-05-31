Dresdner Band Manina bei Abschluss der Dresdner Musikfestspiele

Dresden - "Dresden singt und musiziert" als Abschluss der Freiluftfestivals "Klingende Stadt" im Rahmen der Musikfestspiele zeigte sich am Samstag in neuer Gestalt: Erstmals wurde der Abend auf dem Schloßplatz von der Dresdner Band Manina musikalisch geprägt.

Die Dresdner Band Manina mit Sängerin Manina Münch am Samstagabend auf dem Schloßplatz. © Stephan Floss

Statt klassischem Konzertablauf mit Chören und Liedgut entstand ein lebendiger Wechsel von Popklassikern und Momenten gemeinsamen Singens, der das Publikum stark einbezog.

Viele Menschen waren in der Stadt unterwegs, machten bei den unterschiedlichen Musikdarbietungen halt.