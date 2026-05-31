15 Meter Stoff pro Debütantin: Im nächsten Jahr macht der SemperOpernball blau

Dresden - Lagunenblau wie das Meer an der italienischen Amalfiküste – so strahlt und wellenschwingt das Kleid der Debütantinnen des SemperOpernballs. 15 Meter Stoff stecken in dem Traumkleid, das wunderbar das Motto der Ballnacht am 5. Februar verkörpern wird: "Vivi il momento" – "Genieße den Moment".

Anna-Lena Mißbach dreht sich im neuen Debütantenkleid auf dem Theaterplatz. © Eric Münch

Bereits zum dritten Mal hat die Dresdner Designerin Dorothea Michalk (44) das Debütantinnenkleid entworfen.

"Die Kleider werden im Erzgebirge genäht" – Regionalität ist Michalk wichtig. Nicht nur ihr, auch dem Ball-Verein.

"Deshalb haben wir uns nach drei erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit vom Hamburger Unternehmen Riverside Entertainment verabschiedet", so Vorstandsvorsitzender Gerhard Müller (69).

Produziert wird der Ball künftig von der am Samstag gegründeten SemperOpernball Betriebs GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des Vereins.

Als eine von zwei Geschäftsführerinnen übernimmt Trixi Steiner (47), die den Ball so gut wie niemand sonst kennt.