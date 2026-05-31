15 Meter Stoff pro Debütantin: Im nächsten Jahr macht der SemperOpernball blau
Dresden - Lagunenblau wie das Meer an der italienischen Amalfiküste – so strahlt und wellenschwingt das Kleid der Debütantinnen des SemperOpernballs. 15 Meter Stoff stecken in dem Traumkleid, das wunderbar das Motto der Ballnacht am 5. Februar verkörpern wird: "Vivi il momento" – "Genieße den Moment".
Bereits zum dritten Mal hat die Dresdner Designerin Dorothea Michalk (44) das Debütantinnenkleid entworfen.
"Die Kleider werden im Erzgebirge genäht" – Regionalität ist Michalk wichtig. Nicht nur ihr, auch dem Ball-Verein.
"Deshalb haben wir uns nach drei erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit vom Hamburger Unternehmen Riverside Entertainment verabschiedet", so Vorstandsvorsitzender Gerhard Müller (69).
Produziert wird der Ball künftig von der am Samstag gegründeten SemperOpernball Betriebs GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des Vereins.
Als eine von zwei Geschäftsführerinnen übernimmt Trixi Steiner (47), die den Ball so gut wie niemand sonst kennt.
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Casting-Termine für Debütanten stehen fest
Steiner: "Beim ersten Ball 2006 war ich Praktikantin an der Oper, im zweiten Jahr in der Projektleitung. Als Ex-Oberbürgermeisterin Helma Orosz aus dem Vorstand ausschied, rückte ich nach. Nach Corona und der Neuausrichtung des Balls habe ich bei Riverside als Producerin gearbeitet."
Mehr Kompetenz geht nicht! Die zweite Geschäftsführerin wird noch benannt, bis zu fünf Mitarbeiter sind geplant.
Fest stehen dagegen schon die Casting-Termine für die Debütanten: "Das erste Casting findet schon am 20. Juni in unserer Tanzschule am Ullersdorfer Platz statt, ein zweites am 19. September", so Tanzlehrerin Sabine Lax (53). Gesucht werden 100 Debütantenpaare, die den SemperOpernball mit einem Walzer eröffnen.
Einziger Wermutstropfen: Debütant zu sein ist nicht preiswert. Das Komplettpaket für die Damen (Kleid, Schmuck, Training, Styling) kostet 720 Euro, für die Herren (Training, Styling) 290 Euro. Sie müssen sich selbst einkleiden. Das Modehaus Silbermann bietet eine Kooperation-Ausstattung (Smoking, Hemd, Fliege, Kummerbund) für 350 Euro an.
Titelfoto: Eric Münch