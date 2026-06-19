225 Künstler an 85 Orten: So schön wird das Elbhangfest

Dresden - "Rockt den Weber!" fordert das 33. Elbhangfest Anwohner wie 30.000 erwartete Gäste gleichermaßen auf. Vom 26. bis 28. Juni wird der 240. Geburtstag des Komponisten Carl Maria von Weber zwischen Loschwitz und Pillnitz gefeiert - mit 225 Künstlern und rund 200 Veranstaltungen an 85 Orten.

Jörg Ullrich, Sylvia Günther, Holger Friebel und Heike Petzold (v.l.) zeigen die Schilder, die am Weber-Wanderweg angebracht werden. © Eric Münch

"Wir sind froh, dass das bürgerschaftliche Engagement wieder zunimmt. Allein 53 Anwohner - 13 mehr als im Vorjahr - öffnen ihre Gärten, 65 Sponsoren tragen zum Erhalt des Festes bei", freut sich Fest-Sprecher Holger Friedel (63).

Neu in diesem Jahr: ein Weber-Wanderweg mit zwölf Stationen, der von der Kirche Maria am Wasser zum Keppgrund führt. Das Webermuseum ist zwar wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, wird aber am 27. Juni (ab 21.45 Uhr bis Mitternacht) mit einer Projektionsshow illuminiert.

Erstmals wird der Krachwitz-Sportplatz der DVB bespielt: mit der Kugel- und Feuershow "Mulan" von Kevin Kalvus und seiner Tochter Hermine, Graffiti, Breakdance und Kopfhörerdisko.

Wie gewohnt wird in Pillnitz ein Weindorf aufgebaut und am Bergpalais Beethovens wilde, verwegene Jagd mit dem Jugendsinfonieorchester aufgeführt. Zwei Kunsthandwerkermärkte locken nach Loschwitz und Pillnitz. Das gesamte Programm: elbhangfest.de