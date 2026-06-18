Statt BRN: Dresdner Neustadt feiert wieder den "Bunten Sommer"
Dresden - Das vierte Jahr in Folge sorgt das Straßenfest "Bunter Sommer Neustadt" (BSN) für eine ausgelassene Stimmung im Szenekiez. Rund um den Martin-Luther-Platz warten mehrere Bühnen mit Livemusik, Tanzbar, selbst gemachtes Essen und verschiedene Mitmachangebote.
Vor drei Jahren stampfte Paul Brunn (29) den Verein Synthese aus dem Boden, um unvergessliches BRN-Flair in kleinem Rahmen wieder aufleben zu lassen.
"Das erste Fest war nur mit vielen Nervenzusammenbrüchen und unfassbar viel Arbeit zu stemmen", berichtet Paul.
"Alles war total provisorisch. Wir haben den Strom mit Kabeltrommeln aus den Wohnungen gezogen." Doch inzwischen läuft die Organisation wie geschmiert.
Dem Veranstalter ist es wichtig, dass der BSN ein Nachbarschaftsfest bleibt. Deshalb kommen ihm große Gastronomen nicht auf den Platz. "Lieber sichere ich Max und seinem Vater den Platz, die ihre selbst gemachten Waffeln verkaufen", lacht Paul.
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Gefördert wird das Fest mit gut 16.000 Euro von der Stadt. "Ansonsten bekommt hier niemand einen Cent", so der 29-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler (3)