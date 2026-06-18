Statt BRN: Dresdner Neustadt feiert wieder den "Bunten Sommer"

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Diesen Freitag bis Sonntag feiert die Dresdner Neustadt wieder den Bunten Sommer. Vor drei Jahren gründete Paul Brunn den Verein.

Von Nele Birkholz

Dresden - Das vierte Jahr in Folge sorgt das Straßenfest "Bunter Sommer Neustadt" (BSN) für eine ausgelassene Stimmung im Szenekiez. Rund um den Martin-Luther-Platz warten mehrere Bühnen mit Livemusik, Tanzbar, selbst gemachtes Essen und verschiedene Mitmachangebote.

Dank der neuen Organisation gibt es inzwischen weniger Anwohner-Beschwerden.
Dank der neuen Organisation gibt es inzwischen weniger Anwohner-Beschwerden.  © Stefan Häßler

Vor drei Jahren stampfte Paul Brunn (29) den Verein Synthese aus dem Boden, um unvergessliches BRN-Flair in kleinem Rahmen wieder aufleben zu lassen.

"Das erste Fest war nur mit vielen Nervenzusammenbrüchen und unfassbar viel Arbeit zu stemmen", berichtet Paul.

"Alles war total provisorisch. Wir haben den Strom mit Kabeltrommeln aus den Wohnungen gezogen." Doch inzwischen läuft die Organisation wie geschmiert.

Dresden: "Mal sehen, ob das aufgeht": Christian Friedel wagt Neues bei seinem Festival
Dresden Veranstaltungen & Freizeit "Mal sehen, ob das aufgeht": Christian Friedel wagt Neues bei seinem Festival

Dem Veranstalter ist es wichtig, dass der BSN ein Nachbarschaftsfest bleibt. Deshalb kommen ihm große Gastronomen nicht auf den Platz. "Lieber sichere ich Max und seinem Vater den Platz, die ihre selbst gemachten Waffeln verkaufen", lacht Paul.

Veranstalter Paul Brunn (29) rief 2023 erstmals "Bunter Sommer Neustadt" ins Leben.
Veranstalter Paul Brunn (29) rief 2023 erstmals "Bunter Sommer Neustadt" ins Leben.  © Stefan Häßler
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Der Mittelpunkt der Veranstaltung ist auf dem Martin-Luther-Platz.
Der Mittelpunkt der Veranstaltung ist auf dem Martin-Luther-Platz.  © Stefan Häßler

Gefördert wird das Fest mit gut 16.000 Euro von der Stadt. "Ansonsten bekommt hier niemand einen Cent", so der 29-Jährige.

Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler (3)

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: