Neuer Rekord: Rewe Team Challenge hat Dresden im Griff

15.805 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Rund 32.000 Freizeit-Sportler waren am Mittwochabend bei der "Rewe Team Challenge" unterwegs.

Von Dana Peter

Dresden - Fünf Kilometer mitten durch die Stadt: Rund 32.000 Freizeit-Sportler waren am Mittwochabend bei der "Rewe Team Challenge" unterwegs. Der Dresdner Firmenlauf war damit restlos ausverkauft und vermeldete erneut einen Teilnehmerrekord! 

Los geht's: Einige der Läufer bei ihrem Start.
Los geht's: Einige der Läufer bei ihrem Start.  © Ove Landgraf

Vom Azubi bis zum Chef schnürten Zehntausende ihre Laufschuhe. Vom Postplatz ging's quer durch die City bis zum Rudolf-Harbig-Stadion, wo die größte Afterwork-Party des Jahres stieg.

Seit 17 Jahren gibt's den großen Firmenlauf jetzt schon. Ob mit Flügeln und Zauberstab, verkleidet als Briefkasten und Bauarbeiter oder einfach im Firmen-Shirt oder normalen Laufdress: Spaß hatten am Mittwoch alle. 

Auch TAG24 hatte nicht nur einen mitlaufen - die Redaktion war mit 20 Läuferinnen und Läufern am Start. Die originellsten Outfits werden via Social Media gekürt.

Dresden: Dresdner Fährgarten-Wirt setzt nicht nur auf Fußball
Dresden Veranstaltungen & Freizeit Dresdner Fährgarten-Wirt setzt nicht nur auf Fußball

Die Teams konnten sich dafür am Mittwoch an einer offiziellen Fotowand im Stadion fotografieren lassen. 

Arme hoch: Die "IKK Runtech Crew" gab sich sportlich.
Arme hoch: Die "IKK Runtech Crew" gab sich sportlich.  © Ove Landgraf
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Bei Mandy (r.) von "PRINCESS Brautkleider" durfte das Handy nicht fehlen.
Bei Mandy (r.) von "PRINCESS Brautkleider" durfte das Handy nicht fehlen.  © Ove Landgraf
Lustige Kostüme sah man viele.
Lustige Kostüme sah man viele.  © Ove Landgraf
TAG24 durfte natürlich nicht fehlen!
TAG24 durfte natürlich nicht fehlen!  © Ove Landgraf
Im Nachteil: Autofahrer, die in der Nähe von A nach B wollten.
Im Nachteil: Autofahrer, die in der Nähe von A nach B wollten.  © Ove Landgraf

Die Strecke war unterdessen dieselbe wie im vergangenen Jahr, als man aufgrund der eingestürzten Carolabrücke die Route ändern musste.

Titelfoto: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: