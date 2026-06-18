Dresdner Fährgarten-Wirt setzt nicht nur auf Fußball

Dresden - Der Johannstädter "Fährgarten"-Wirt Jens Bauermeister (61) setzt in seinem Biergarten nicht alles auf eine (Fußball-)Karte. Vielmehr spielt hier auch Musik auf dem Rasen.

Musiker Thomas Stelzer (62) ist morgen im "Fährgarten" zu erleben. © Imago/Andreas Weihs

Freitag (ab 19.30 Uhr) swingen Pianist Thomas Stelzer und die Gospelcrew, am Samstag jazzt ab 19 Uhr die niederländische Dixie-Band Lamarotte.

Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei. Erst danach wird am Samstag open air Fußball geguckt.

"Ich habe eine Sondergenehmigung, bis 24 Uhr lade ich zum Public Viewing ein."

Auch die nächsten Deutschlandspiele können vor der Leinwand mitgefiebert werden - andere Spiele eher nicht.