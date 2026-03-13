35 Jahre, 130 Musiker: Dresden feiert Städtepartnerschaft-Jubiläum mit Salzburg

Dresden - Mit dem Konzert "Mitten in Europa" feiert Dresden am 22. März (11 Uhr) im Kulturpalast die 35-jährige Städtepartnerschaft mit Salzburg .

Die Bläserphilharmonie musiziert zum Städtepartnerjubiläum im Kulturpalast. © Oliver Killig

Auf der Bühne stehen 130 Musiker der Dresdner Bläserphilharmonie und der Postmusik Salzburg.

Die erste Hälfte des Konzertes dirigiert Kapellmeister Martin Schwab, die zweite Andrea Barizza von der Dresdner Bläserphilharmonie.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt von Helmut Fuchs, Solotrompeter der Sächsischen Staatskapelle.