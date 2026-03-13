Dresdner Philharmonie präsentiert neue Spielzeit: Es wird paradiesisch

Dresden - Brechen für die Dresdner Philharmonie paradiesische Zeiten an? Zumindest steht die neue Saison unter dem Motto "Paradiese". Am Donnerstag wurde das Programm der neuen Spielzeit im Kulturpalast präsentiert.

Präsentierten das Programm der Philharmonie vor dem paradiesischen Bild des Programmhefts (v.l.): Chefdirigent Sir Donald Runnicles (71), Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke), Intendantin Frauke Roth (58) und Orchestervorstand Robert-Christian Schuster (48). © Holm Helis

Zuvor verwies Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) auf eine Dekade des wiedereröffneten "wunderbaren Konzertsaales", die in der Saison 2026/27 zu feiern sei.

Klepsch: "Der neue Kulturpalast ist ein Erfolgsmodell für die Landeshauptstadt, weil die Dresdner Philharmonie Orchestermusik in Exzellenz wie Vielfalt und mit herausragenden Künstlern erlebbar werden lässt."

Das zeigen die Zahlen der Vorsaison: Die Auslastung betrug 89,9 Prozent, es kamen 206.585 Besucher zu 203 eigenen Veranstaltungen; 20.000 mehr als im Jahr davor. Besonders erfreulich: Schulkonzerte hatten 54.493 junge Besucher erreicht (2024 waren es 36.428 Schüler.)

Auf dem Spielzeitheft prangen Vögel und bunte, saftig schwellende Blumen. Man habe die Saison ganz bewusst unter das Motto "Paradiese" gestellt, sagt Intendantin Frauke Roth (58): "Damit meinen wir nicht in erster Linie idealisierte Rückzugsorte, sondern kulturelle, gesellschaftliche und individuelle Entwürfe von Glück, Freiheit und Zugehörigkeit, ebenso wie deren Bedrohung oder Verlust."

Mit Verweis auf das Gedicht "Alles beginnt mit der Sehnsucht" der Lyrikerin Nelly Sachs sagt Roth: "Immer ist im Herzen Raum für mehr." Sie sagt aber auch: "Wir können mit unserer Musik nicht die Welt retten, aber wir können Sehnsüchte wecken." Auch wenn die Welt nicht immer paradiesisch sei.