"Entdecker-Wochenende" lockt mit über 90 Angeboten in Dresden und Umgebung

Dresden - Am 11. und 12. April laden Dresden Marketing und der Tourismusverband Elbland zum "Entdeckerwochenende" ein - mit über 90 Angeboten in Stadt und Region.

Die Albrechtsburg und Meißner Wein genießen - das Entdeckerwochenende macht's möglich. © Eric Münch

Sie sollen Einheimische auf Erlebnisse vor der eigenen Haustür aufmerksam machen.

So öffnen acht Dresdner Hotels ihre Türen, führt eine Stadtspiel-Schnitzeljagd durch die Altstadt, kann eine Fahrradtour mit Dresden Bike unternommen werden.

In Meißen verbindet die Albrechtsburg eine Entdeckerführung mit einer Weinverkostung. Die Porzellan-Manufaktur Meissen gewährt Einblicke in ihre Schauwerkstatt.