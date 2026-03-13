"Entdecker-Wochenende" lockt mit über 90 Angeboten in Dresden und Umgebung
Dresden - Am 11. und 12. April laden Dresden Marketing und der Tourismusverband Elbland zum "Entdeckerwochenende" ein - mit über 90 Angeboten in Stadt und Region.
Sie sollen Einheimische auf Erlebnisse vor der eigenen Haustür aufmerksam machen.
So öffnen acht Dresdner Hotels ihre Türen, führt eine Stadtspiel-Schnitzeljagd durch die Altstadt, kann eine Fahrradtour mit Dresden Bike unternommen werden.
In Meißen verbindet die Albrechtsburg eine Entdeckerführung mit einer Weinverkostung. Die Porzellan-Manufaktur Meissen gewährt Einblicke in ihre Schauwerkstatt.
Radebeul setzt mit Weinwanderungen, Kellerführungen und barocken Zeitreisen auf der Hoflößnitz auf Weinkultur.
Alles zum 2-für-1-Tarif. Das vollständige Programm: visit-dresden-elbland.de/entdeckerwochenende
Titelfoto: Eric Münch