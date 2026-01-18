7 Tipps, wie Ihr Euren Sonntag perfekt nutzen könnt!

Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung für den Sonntag.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Nach dem letzten schneereichen Wochenende stehen ab heute sonnige Tage bevor. Was man am Sonntag trotz der niedrigen Temperaturen in Dresden und Umgebung unternehmen kann, erfahrt Ihr hier.

Porzellan-Geschichten der DDR

Meißen - Die Sonderführung "Meissen in der DDR - Das Künstlerkollektiv in Schloss Moritzburg" beginnt am Sonntag, 11 Uhr vor dem Schloss (Parkplatz: Schlossallee 2). Treffpunkt ist der große Aschenbrödelschuh auf der Schlossterrasse. Ab den späten Sechzigern verfügten Künstler der Porzellanmanufaktur über ein Atelier im Küchenturm des Schlosses. Hier entwickelten sie unter anderem Motive für das berühmte "Jagdservice". Kuratorin Margitta Hensel und Kurator Sebastian Bank erzählen Anekdoten aus dieser Zeit und zeigen Originalschauplätze. Preis: 5 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de

Wollt Ihr mehr über die Geschichte des Meissner Porzellans erfahren? © picture alliance / dpa

Foto-Fun-Aktion

Königstein - Die Festung Königstein (Am Königstein) lädt am Sonntag, von 11 bis 15 Uhr, zum "Foto-Fun-Termin" in die Garnisonskirche ein, die besondere Schnappschüsse ermöglicht. Sie wurde im 13. Jahrhundert als Burgkapelle erbaut und spiegelt viele Epochen der Festungsgeschichte wider. Führungen starten alle 30 Minuten. Die Kirche bietet faszinierende Motive – vom Spiel des Lichts auf Sandstein und Glas bis zu kunstvollen Details vergangener Jahrhunderte. Festungseintritt: 13/10 Euro. Infos unter: festung-koenigstein.de

Tolle Erlebnisse sollte man mit Schnappschüssen festhalten. (Symbolfoto) © 123rf/eagg13

Eine Tora für Dresden

Dresden - Auf dem Vorplatz des Stadtmuseums (Wilsdruffer Str. 2) entsteht in einem gläsernen Schreibpavillon über 18 Monate hinweg ein Werk, das in jüdischer Tradition als heilig gilt. Hier schreibt ein ausgebildeter Schreiber Texte auf koscherem Pergament nach den überlieferten Regeln der Halacha. Das Kuratoren-Gespräch "Die ewige Schrift – Eine Tora für Dresden" beantwortet am Sonntag ab 14 Uhr die Fragen der Besucher. Historikerin Jahna Dahms spricht über Ursprung, Überlieferung und Bedeutung der Tora als älteste kontinuierliche Kulturtechnik der Menschheit. Der Schreiber ist anwesend. Eintritt frei. Infos unter: stadtmuseum-dresden.de

Ein gläserner Schreibpavillon an der Wilsdruffer Straße. © Eric Münch

Kreativ- und Handwerksmarkt

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen (Burgker Str. 39,) findet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, das Aktionswochenende "Schauhandwerk" statt. Handwerker und Künstler präsentieren ihre faszinierenden Handwerkskünste in spannenden Mitmach-Programmen und Vorführungen. Verkaufsstände mit liebevoll handgefertigten Produkten laden zum Stöbern und Entdecken ein. Eintritt frei. Infos unter: oskarshausen.de

In Oskarshausen können Kinder das Handwerk bestaunen und sogar selbst kreativ werden. (Symbolfoto) © 123rf/kohanova

Mit Märchen durch die Welt

Dresden - Erwachsene lieben Märchen genauso wie Kinder - der perfekte Grund um sich voll und ganz auf die fiktiven Geschichten einzulassen. Künstler der Landesbühnen Sachsen möchten Euch auf eine kleine Reise mitnehmen, die jedermann begeistern wird. Im Anschluss kann man sich beim Verzieren von Handwerkskunst oder auch der ein oder anderen Bastelei kreativ ausleben. Infos unter: landesbuehnen-sachsen.de

Besonders Kinder freuen sich über märchenhafte Geschichten und Erlebnisse. (Symbolfoto) © 123RF/serrnovik

Neujahrsglühen

Dresden - Auf der Galopprennbahn Dresden findet am Sonntag das Neujahrsglühen statt. Bei den frostigen Temperaturen wärmt man sich an der großen Feuerschale auf und genießt leckere heiße (Glühwein-)Spezialitäten und angenehme Live-Musik. Mit Köstlichkeiten vom Grill und aus der Waffelbäckerei wird der Hunger gestillt. Von 14 bis 18 Uhr. Eintritt ist frei, Infos unter: galopprennbahn-dresden-seidnitz.de

Gemütlich ins neue Jahr starten ist am Sonntag auf der Galopprennbahn das Motto! (Symbolfoto) © 123rf/zulfiska

Tanzkurs

Lasst Eure Energie bei einem Tanzkurs raus. (Symbolfoto) © 123rf/lenanester