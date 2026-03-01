Noch nichts vor am 1. März? Hier sind acht Tipps für den perfekten Sonntag in Dresden und Umgebung
Dresden - Der Winter geht allmählich zu Ende und der Frühling zieht in das Dresdner Elbtal ein. Milde Temperaturen und reichlich Sonne laden dazu ein, etwas am Sonntag zu unternehmen. Die Frage ist nur, was? Um diese zu beantworten und Euren Wochenabschluss noch einmal so richtig besonders zu machen, sind hier acht Tipps für Ausflüge und Unternehmungen, bei denen Euch auf jeden Fall nicht langweilig wird.
Aschenbrödel zu Besuch
Moritzburg - Am letzten Tag der Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekommt Schloss Moritzburg (Schlossallee 1) am Sonntag von 10 bis 16 Uhr Besuch vom Aschenbrödel (Marion Kolbe). Tickets (12/10 Euro) & Infos unter: schloss-moritzburg.de
Gut behütet
Radeberg - Die Sonntagsführung: "Gut behütet - Strohhutproduktion in Radeberg" könnt Ihr am Sonntag ab 11 Uhr auf Schloss Klippenstein (Schloßstr. 6) erleben. Der Ort war zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit gut zehn Fabriken ein bedeutendes Zentrum der Strohhutproduktion. Erfahrt, wie die Hüte produziert wurden und welche Bedeutung das wirtschaftliche Wachstum auf die Entwicklung Radeberg hatte. Teilnahme: 6/4 Euro. Infos unter: schloss-klippenstein.de
Charly Klauser live
Dresden - Sie gilt als musikalische Wundertüte, war Support für Acts wie Max Giesinger, Johannes Oerding, Fanta4 oder Laith Al-Deen: Charly Klauser (35) begeistert auf Festivals solo mit Akustikgitarre und Loopstation oder mit ihrer vierköpfigen Band. Musikalisch changiert sie zwischen Pop, Rock, Indie und elektronischen Elementen. Ihr Konzert beginnt am Sonntag 19 Uhr in der GrooveStation (Katharinenstr. 11-13). Tickets: ab 25 Euro. Infos unter: groovestation.de
Winterfest-Finale
Dresden - Auf dem Altmarkt steigt das Finale des "Dresdner Winterfests" mit Eisbahn, Riesenrutsche, Eisstockbahnen, Hüttenzauber-Après-Ski-Pagode, Karussell, Riesenrad, Panorama-Terrasse, Gastroständen und vielen anderen Attraktionen. Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Eintritt frei. Das Eislaufen kostet zwischen 3 und 9 Euro. Infos: dresdner-winterfest.de
Ausläuten der Eislaufsaison
Dresden - Schön war's auf dem Eis-Oval vor der JOYNEXT Arena. Doch die steigenden Temperaturen bringen nicht nur bei vielen das erste Eis in die Waffel, sondern auch die 333 Meter lange Eislaufbahn zum Schmelzen. Wer noch einmal eine Abschiedsrunde mit den Schlittschuhen drehen möchte, kann dies noch einmal am Sonntag, dem 1. März tun. Alle weiteren Infos sowie die Öffnungszeiten findet Ihr unter: dresden.de
"Halt die Klappe!" - Eine Sonderführung
Meißen - Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, woher eigentlich die ganzen Sprichwörter in unserem Alltag so kommen und welche Bedeutung sie ursprünglich mal hatten? Falls ja, seid Ihr bei der Sonderführung "Halt die Klappe" auf dem Dom zu Meißen genau richtig. Während der 90-minütigen Führung werdet Ihr unter anderem erfahren, was der Ausruf "Halt die Klappe" mit Kirchensitzen zu tun hat. Eure Neugier wurde geweckt und Ihr wollt die Bedeutung hinter alltäglichen Sprichwörtern herausfinden? Dann findet Ihr den Termin und die Tickets unter: dom-zu-meissen.ticketfritz.de
True Crime im Improvisationstheater
Dresden - Ihr wollt schaurige Kriminalfälle lösen und Nervenkitzel mit Gänsehautgarantie? Ihr seid absolute True-Crime-Fans und wolltet schon immer mal Teil der Ermittlungen sein? Dann ist vielleicht das Gastspiel "True Crime: unscripted" im Kulturhafen genau das Richtige für Euch. Gemeinsam mit den Künstlern auf der Bühne werdet Ihr einen düsteren Kriminalfall erleben und live mitgestalten. Das Beste daran: Da es ein Improvisationstheater ist, bleibt jede Wendung, jedes Alibi und jeder Verdacht ungewiss. Tickets und Informationen findet Ihr unter: kulturhafen-dresden.de
Sportlich durch die Altstadt
Dresden - Warum zwischen Sport und Kultur entscheiden, wenn man auch beides haben kann? Bei einer Lauftour durch Dresden entscheidet Ihr, in welchem Tempo gelaufen und ob die Route sechs oder zwölf Kilometer lang sein wird. Und ganz nebenbei macht Ihr nicht nur Eure Sportuhr stolz, sondern erfahrt auch noch etwas über Elbflorenz, das Ihr vielleicht noch nicht wusstet! Habt Ihr bereits Eure Laufschuhe geschnürt und seid bereit für eine Stadtführung der anderen Art? Dann findet Ihr alles Wichtige unter: runningcitytours.de
