Noch nichts vor am 1. März? Hier sind acht Tipps für den perfekten Sonntag in Dresden und Umgebung

Ihr habt noch nichts vor und fragt Euch: "Was tun am Sonntag in Dresden?" TAG24 hat hier acht Tipps für Euren perfekten Wochenabschluss in Dresden gesammelt.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Der Winter geht allmählich zu Ende und der Frühling zieht in das Dresdner Elbtal ein. Milde Temperaturen und reichlich Sonne laden dazu ein, etwas am Sonntag zu unternehmen. Die Frage ist nur, was? Um diese zu beantworten und Euren Wochenabschluss noch einmal so richtig besonders zu machen, sind hier acht Tipps für Ausflüge und Unternehmungen, bei denen Euch auf jeden Fall nicht langweilig wird.

Aschenbrödel zu Besuch

Moritzburg - Am letzten Tag der Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekommt Schloss Moritzburg (Schlossallee 1) am Sonntag von 10 bis 16 Uhr Besuch vom Aschenbrödel (Marion Kolbe). Tickets (12/10 Euro) & Infos unter: schloss-moritzburg.de

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Am letzten Tag der alljährlichen Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kommt Aschenbrödel persönlich zu Besuch auf das Märchenschloss. (Archivbild) © Petra Hornig

Gut behütet

Radeberg - Die Sonntagsführung: "Gut behütet - Strohhutproduktion in Radeberg" könnt Ihr am Sonntag ab 11 Uhr auf Schloss Klippenstein (Schloßstr. 6) erleben. Der Ort war zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit gut zehn Fabriken ein bedeutendes Zentrum der Strohhutproduktion. Erfahrt, wie die Hüte produziert wurden und welche Bedeutung das wirtschaftliche Wachstum auf die Entwicklung Radeberg hatte. Teilnahme: 6/4 Euro. Infos unter: schloss-klippenstein.de

Das wussten sicherlich viele nicht! Radeberg war eines der Zentren für die Strohhutproduktion. © Norbert Neumann

Charly Klauser live

Dresden - Sie gilt als musikalische Wundertüte, war Support für Acts wie Max Giesinger, Johannes Oerding, Fanta4 oder Laith Al-Deen: Charly Klauser (35) begeistert auf Festivals solo mit Akustikgitarre und Loopstation oder mit ihrer vierköpfigen Band. Musikalisch changiert sie zwischen Pop, Rock, Indie und elektronischen Elementen. Ihr Konzert beginnt am Sonntag 19 Uhr in der GrooveStation (Katharinenstr. 11-13). Tickets: ab 25 Euro. Infos unter: groovestation.de

Charly Klauser (35) ist so ziemlich das Schweizer Taschenmesser der Musik. Von Pop über Rock bis hin zu Indie und Elektro hat sie alles in ihrem Repertoire. (Archivbild) © imago/Panama Pictures

Winterfest-Finale

Dresden - Auf dem Altmarkt steigt das Finale des "Dresdner Winterfests" mit Eisbahn, Riesenrutsche, Eisstockbahnen, Hüttenzauber-Après-Ski-Pagode, Karussell, Riesenrad, Panorama-Terrasse, Gastroständen und vielen anderen Attraktionen. Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Eintritt frei. Das Eislaufen kostet zwischen 3 und 9 Euro. Infos: dresdner-winterfest.de

Der Winter neigt sich allmählich dem Ende zu und so auch die Zeit des "Dresdner Winterfests" auf dem Altmarkt. (Archivbild) © xcitepress/Finn Becker

Ausläuten der Eislaufsaison

Dresden - Schön war's auf dem Eis-Oval vor der JOYNEXT Arena. Doch die steigenden Temperaturen bringen nicht nur bei vielen das erste Eis in die Waffel, sondern auch die 333 Meter lange Eislaufbahn zum Schmelzen. Wer noch einmal eine Abschiedsrunde mit den Schlittschuhen drehen möchte, kann dies noch einmal am Sonntag, dem 1. März tun. Alle weiteren Infos sowie die Öffnungszeiten findet Ihr unter: dresden.de

Am Sonntag habt Ihr noch einmal die Möglichkeit, ein paar letzte Bahnen auf der 333 Meter langen Eisbahn zu ziehen, bevor sie in die Sommerpause geht. (Archivbild) © Thomas Türpe - Tuerpe

"Halt die Klappe!" - Eine Sonderführung

Meißen - Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, woher eigentlich die ganzen Sprichwörter in unserem Alltag so kommen und welche Bedeutung sie ursprünglich mal hatten? Falls ja, seid Ihr bei der Sonderführung "Halt die Klappe" auf dem Dom zu Meißen genau richtig. Während der 90-minütigen Führung werdet Ihr unter anderem erfahren, was der Ausruf "Halt die Klappe" mit Kirchensitzen zu tun hat. Eure Neugier wurde geweckt und Ihr wollt die Bedeutung hinter alltäglichen Sprichwörtern herausfinden? Dann findet Ihr den Termin und die Tickets unter: dom-zu-meissen.ticketfritz.de

Das Sprichwort "Halt die Klappe" kennt jeder. Doch woher kommt es eigentlich? Diese und weitere Fragen werden bei der Sonderführung auf dem Dom zu Meißen geklärt. (Archivbild, Symbolfoto) © Fotomontage: Sebastian Kahnert/dpa, 123RF/serezniy

True Crime im Improvisationstheater

Dresden - Ihr wollt schaurige Kriminalfälle lösen und Nervenkitzel mit Gänsehautgarantie? Ihr seid absolute True-Crime-Fans und wolltet schon immer mal Teil der Ermittlungen sein? Dann ist vielleicht das Gastspiel "True Crime: unscripted" im Kulturhafen genau das Richtige für Euch. Gemeinsam mit den Künstlern auf der Bühne werdet Ihr einen düsteren Kriminalfall erleben und live mitgestalten. Das Beste daran: Da es ein Improvisationstheater ist, bleibt jede Wendung, jedes Alibi und jeder Verdacht ungewiss. Tickets und Informationen findet Ihr unter: kulturhafen-dresden.de

Am Sonntag verwandelt sich das Improvisationstheater im Kulturhafen zu einer echten True-Crime-Szenerie. Könnt Ihr den Fall lösen, oder wird der Täter entkommen? (Archivbild, Symbolbild) © Fotomontage: Petra Hornig, 123RF/microgen

Sportlich durch die Altstadt

Gerade das Elbufer ist eine beliebte Strecke unter Läufern. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel