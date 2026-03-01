"Voll auf die Zwölfe" in Dresden: HumorZone naht - größer denn je

Dresden - Die HumorZone macht das Dutzend voll: Vom 11. bis 15. März gehen die Dresdner Humorfestspiele in ihre zwölfte Ausgabe. Das Klassentreffen der Comedy-Elite lockt mit großen Namen, mit neu zu entdeckenden Newcomern und so vielen Vertretern der lokalen Spaßszene wie noch nie.

Freuen sich auf die 12. Ausgabe der HumorZone (v. l.): Schirmherr Olaf Schubert, Christoph Walther (Zärtlichkeiten mit Freunden), Anna Mateur mit Hund Balu und Musikkabarettist Christoph Reuter. © Amac Garbe

"Voll auf die Zwölfe" steht über der diesjährigen Ausgabe der HumorZone (die sich auch deshalb wohl so schreibt, weil es sich locker als HuZo abkürzen lässt).

Längst ist die HuZo unter dem bewährten Motto "Man darf auch mal lachen müssen!" ihres Schirmherrn Olaf Schubert ein bundesweites Flaggschiff der Comedy-Szene geworden; ein Festival, bei dem sich die Vertreter des Genres die Klinke in die Hand geben.

Weit über 100 Spaßkünstler werden auf diesmal 18 Bühnen zu erleben sein. Letztes Jahr waren es noch 15 Spielstätten. Neu hinzugekommen sind das Hoftheater, der Klub H42 an der Whisky Manufaktur und die BallsportARENA, in der Alain Frei oder Tutty Tran vor 3000 Besuchern auftreten, neben dem Kulturpalast die bislang größte HuZo-Location.

Das Wachstum geht also weiter: "Wir haben uns stetig weiterentwickelt und - die Corona-Zeit mal ausgenommen - jedes Jahr einen Rekord aufgestellt", sagt Nicole Kirchner von der "Agentour", die wie gewohnt die Fäden zieht. So hatte man 2025 die Marke von 20.000 Besuchern geknackt. "Da wollen wir wieder hin", sagt Kirchner. Vielleicht kriege man ja auch die 25.000.