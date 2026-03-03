Magisches Trio: Mentalist startet mit Zauber-Zwillingen in Dresden durch

Dresden - Aller guten Dinge sind drei - das gilt sogar bei Mentalist Thomas Majka (38), der bald mit seinen "Zauberlehrlingen", den Zwillingen Benito und Merlin Klemt (19), in der Show "Drillings-Effekt" auftritt. Die magische Revue feiert am 31. März im "Petit Cabaret" auf dem Gelände des Dresdner Travestie-Theaters "Carte Blanche" Premiere.

Merkt Euch eine Karte - Mentalist Thomas Majka (38) findet heraus, welche es ist. © Foto Koch

"Benito und Merlin waren viele Jahre meine Schüler, als ich noch in Görlitz eine Zauberschule hatte", erklärt Majka. Die Zwillinge sahen Majka vor neun Jahren bei einem Auftritt - und meldeten sich sofort als Schüler an. Ähnlich erging es Majka.

"Ich sah 2009 Kylian, den damaligen Lebensgefährten von Theaterchefin Zora Schwarz, im Carte Blanche zaubern. Er vermehrte eine Weinflasche in viele Flaschen. Da hat es mich gepackt."

Ein Jahr später gründete der gelernte Erzieher eine Zauberschule. Zuerst wollte er nur Kindern Kartentricks beibringen - dann wurde aus der Begeisterung ein Beruf.

Auch die Zwillinge haben schnell ihre Berufung entdeckt. "Nach der Schule waren wir ein halbes Jahr auf dem Bau. Da haben wir schnell gemerkt - das ist nichts für uns. Wir wollen lieber zaubern", sagen Benito und Merlin.