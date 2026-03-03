Magisches Trio: Mentalist startet mit Zauber-Zwillingen in Dresden durch
Dresden - Aller guten Dinge sind drei - das gilt sogar bei Mentalist Thomas Majka (38), der bald mit seinen "Zauberlehrlingen", den Zwillingen Benito und Merlin Klemt (19), in der Show "Drillings-Effekt" auftritt. Die magische Revue feiert am 31. März im "Petit Cabaret" auf dem Gelände des Dresdner Travestie-Theaters "Carte Blanche" Premiere.
"Benito und Merlin waren viele Jahre meine Schüler, als ich noch in Görlitz eine Zauberschule hatte", erklärt Majka. Die Zwillinge sahen Majka vor neun Jahren bei einem Auftritt - und meldeten sich sofort als Schüler an. Ähnlich erging es Majka.
"Ich sah 2009 Kylian, den damaligen Lebensgefährten von Theaterchefin Zora Schwarz, im Carte Blanche zaubern. Er vermehrte eine Weinflasche in viele Flaschen. Da hat es mich gepackt."
Ein Jahr später gründete der gelernte Erzieher eine Zauberschule. Zuerst wollte er nur Kindern Kartentricks beibringen - dann wurde aus der Begeisterung ein Beruf.
Auch die Zwillinge haben schnell ihre Berufung entdeckt. "Nach der Schule waren wir ein halbes Jahr auf dem Bau. Da haben wir schnell gemerkt - das ist nichts für uns. Wir wollen lieber zaubern", sagen Benito und Merlin.
Zaubert das Trio ab 2027 einmal im Monat in Dresden?
Was auch sonst - mit diesen Vornamen. "Unsere Mama mag die Zauberei und kommt natürlich zur Premiere nach Dresden." Die Zwillinge arbeiten mit Karten, dem magischen Würfel, lassen Geldscheine verschwinden.
"Das ist eine wunderbare Kombination mit meinen mentalen Nummern", freut sich Majka, der vermeintlich Gedanken lesen kann. "Mir kommt es nicht darauf an, Kunststücke zu zeigen, deren Schwierigkeit nur Berufskollegen erkennen. Wir wollen das Publikum überraschen."
Das nächste Mal am 31. Juli und am 13. November im "Petit Cabaret". Läuft es gut, dann zaubert das Trio ab 2027 einmal im Monat in Dresden.
Aus dieser Komfortzone will sich Majka erstmals trauen - und im Oktober in Detmold beim Vorentscheid zur Deutschen Meisterschaft antreten.
"Ich bin nicht der beste Handwerker, aber ich möchte mich dieser Herausforderung stellen." Und noch ein Blick in die Glaskugel: Majka, der schon in diversen TV-Formaten auftrat, will ins Dschungelcamp!
Titelfoto: Bildmontage: Foto Koch (2)