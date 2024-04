8 Ausflugstipps für Deinen Ostermontag in Dresden und Umgebung!

Damit auch der Ostermontag ein voller Erfolg wird, haben wir für Euch die schönsten Ausflugstipps in Dresden und dem Umland zusammengestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Das Osterwochenende ist in vollem Gange - und überzeugte bislang nicht nur mit tollem Wetter. Damit auch der Ostermontag ein voller Erfolg wird, haben wir für Euch die schönsten Ausflugstipps in Dresden und dem Umland zusammengestellt. Viel Spaß!



Ostereier & Mistkarren

Görlitz - Der Ostermontag voller tierischer Erlebnisse im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec verbracht werden. Jeden Tag bietet der Park um 10 und 15 Uhr eine Ostereiersuche, ein Mistkarrenrennen und Tierpräsentationen (um 11.30, 14.30 und 16 Uhr) an. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr. Eintritt: 9,90/6,90 Euro an der Tageskasse oder online unter tierpark-goerlitz.de.

Orgelkonzert

Dresden - Der gebürtige Dresdner Matthias Eisenberg gilt als Legende unter den Organisten. In der St.-Markus-Kirche in Pieschen (Markusplatz) zieht er am Ostermontag ab 17 Uhr "alle Register" an der 1888 erbauten Eule-Orgel. Es erklingen österliche Festmusiken von Bach, Mozart und Bartholdy. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Ostern beim Wurzelrudi

Eibenstock - Erlebniswelt in Eibenstock (Lohgasse 1) lädt das ganze lange Osterwochenende zum "Rodeln mit dem Osterhasen" ein. Die längste Allwetterbobbahn in Sachsen ist tausend Meter lang und verspricht dank Jumps und Steilkurven eine Menge Gaudi. Mit der Sesselbahn können die Ausflügler auch zum Adlerfelsen hinauf fahren. Nach unten bieten sich die XXL-Dreiräder an. Auch ein Irrgarten, ein Baustellenspielplatz, der Murmelwald und Überraschungen vom Osterhasen werden angeboten.

Schoko-Hasen im Hochseilgarten

Königstein - Wer früh aktiv ist, wird belohnt. So geschieht es im Kletterwald Königstein, in dem flotte Kletterfreunde an jedem Ostertag von 11 bis 18 Uhr ihren jeweiligen Parcours meistern können. Diejenigen, die am Vormittag unterwegs sind, können die Schoko-Überraschungen finden und naschen. Buchung und weitere Informationen unter kletterwald-koenigstein.de.

Ähnlich wie hier beim Nachtklettern, können sich Besucher (groß wie klein) auch von 11 bis 18 Uhr im Kletterwald Königstein durch die Lüfte schwingen. (Archivbild) © Daniel Förster

Kleinbauernmuseum

Dresden - Im Kleinbauernmuseum Reitzendorf (Schullwitzer Straße 3) zeigt die Ausstellung "Rund ums Ei" verschiedene Verzierungstechniken der Künstlerin Brigitte Ludwig. Der Dreiseithof hat am Wochenende und am Feiertag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt: 3,50/2,50/Familien 10 Euro.

Kamelienblüte

Pirna - Die Kamelien blühen im Landschloss Zuschendorf. In den Glashäusern der Sächsischen "Seidelschen" Kameliensammlung können Interessierte eine Vielzahl historischer Sorten in ihrer Hauptblütezeit betrachten. Die Ausstellung hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 7,50/6/Familien 18 Euro.

Bis zum 14. April findet im Landschloss Zuschendorf die Kamelienblütenschau unter dem Motto "Jung mit über 100 Jahren" statt. © Sebastian Kahnert/dpa/ZB

Ostern am Amselsee

Rathen - Die Ruderboot- und Tretboot-Saison startet zu Ostern am Amselsee. Jeweils von 11 bis 22 Uhr haben der Bootsverleih und die neue Wanderrast geöffnet. An allen drei Tagen sind auf dem Rundwanderweg bunte Ostereier versteckt. Die Boote werden vom Osterhasen persönlich ausgegeben! In der Dunkelheit werden Staumauer und Amselsee farbenreich beleuchtet.



Der Amselsee schlängelt sich neben einem Wanderweg zur Bastei entlang. © Frank Hammerschmidt/dpa

