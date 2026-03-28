Acht Tipps, damit Euch am Samstag in Dresden nicht langweilig wird

Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung für den Samstag.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Die Temperaturen haben sich in den vergangenen Tagen runtergekühlt - das ist jedoch kein Grund, um am Samstag zu Hause zu bleiben! Wir haben für Euch acht Tipps für Unternehmungen in Dresden und Umgebung.

Familientag

Dresden - Im Stadtmuseum (Wilsdruffer Str. 2) findet unter dem Motto "Bauen, Wohnen, Erzählen - Kindheit im Plattenbau" am Samstag von 11 bis 17 Uhr ein Familientag statt. Auf Kinder warten zahlreiche Aktionen in der Ausstellung. Lust auf "Beton-Detektive: Die große Suche in OST und WEST" - ein Suchspiel im Ausstellungsraum - oder "Deine Platte aus Gips" - eine Bastelstation im Museumscafé? Eintritt: 8/6 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei. Infos unter: stadtmuseum-dresden.de

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Nach einem Rundgang durch das Stadtmuseum können sich Kinder bei einer Bastelei kreativ austoben. (Symbolfoto) © 123RF/ lightfieldstudios

Vernissage

Dresden - Zur Ausstellungseröffnung "Wo Schatten wohnen. E. T. A. Hoffmann, Carl Maria von Weber und das Dunkle in der Romantik" lädt am Samstag ab 17 Uhr das Kügelgenhaus (Hauptstr. 13). Im Museum der Dresdner Romantik geht es um E. T. A. Hoffmann und Carl Maria von Weber. Deren Werke zeigen Schattenräume, in denen Ängste, Träume und das Unbekannte künstlerisch verarbeitet wurden. Die Sonderschau nimmt auch Werke der Dauerausstellung unter dem Aspekt der Schwarzen Romantik unter die Lupe. Eintritt frei. Infos unter: kuegelgen-museum.de

Ab 17 Uhr könnt Ihr am Samstag kostenlos die Ausstellung "Wo Schatten wohnen. E. T. A. Hoffmann, Carl Maria von Weber und das Dunkle in der Romantik" besuchen. © Steffen Füssel

Dresdner Ostern

Dresden - Die größte und beliebteste Publikumsmesse des Jahres ist am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in der Messe (Messering 6) zu erleben. Die "Dresdner Ostern" mit mehr als 300 Ausstellern in vier Hallen und der Internationalen Orchideenwelt - eine der größten und bedeutendsten Orchideenschauen Europas - eröffnet traditionell den Frühling an der Elbe. Eintritt: 14/11 Euro, Kinder von sieben bis 14 Jahren 5 Euro, bis sechs Jahren frei. Infos unter: dresdner-ostern.de

Auf der Dresdner Ostermesse könnt Ihr neben den Ständen auch die tolle Orchideenschau bestaunen. © Robert Michael

Mittelalterspektakel

Nossen - Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 19 Uhr, steigt im Klosterpark Altzella in Nossen (Zellaer Str. 10) ein Mittelalterspektakel. An beiden Tagen, jeweils von 13.30 und 16.30 Uhr, findet ein Ritterturnier statt. Ein Markt bietet mehr als 60 Stände. Vorführendes Handwerk, Kinder-Fahrgeschäfte und ein Bühnenprogramm sorgen für einen perfekten Familienausflug ins Mittelalter. Eintritt: 13 Euro, in historischer Kleidung 10 Euro, Kinder (sechs bis 16 Jahre) 6 Euro, unter sechs Jahren frei. Familien zahlen nur für das erste Kind. Infos unter: kloster-altzella.de

Im Klosterpark Altzella findet unter anderem ein spannendes Ritterturnier statt. (Archivfoto) © Kristin Georg/PR

Parkeisenbahn: Eröffnung der Fahrsaison

Dresden - Endlich ist es wieder so weit! Die beliebte Parkeisenbahn im Großen Garten öffnet ihre Türen und startet gemeinsam mit Euch in die kommende Saison. Ab 13 Uhr könnt Ihr in die beliebten Wagons steigen und die Vielfalt des Parks aus einer anderen Perspektive entdecken. Jahr für Jahr ist das für Groß und Klein ein tolles Erlebnis. Mehr Infos zu Preisen und Öffnungszeiten unter: grosser-garten-dresden.de

Am Samstag startet die Parkeisenbahn in die neue Saison! (Archivfoto) © Robert Michael

Saisonstart im Sonnenlandpark

Lichtenau - Auch der beliebte Sonnenlandpark eröffnet am Samstag die Sommersaison! Die tollen Attraktionen und Bahnen stehen für Euch bereit und warten auf ihren Betrieb. Wettrennen auf der Kinderquadbahn, Action auf dem Nautic-Jet oder auch das Riesenrad sind nicht nur bei den Kleinen beliebt. Auch der Wildpark bietet für die Gäste ein schönes Ambiente. Infos unter: sonnenlandpark.de

Der Sonnenlandpark startet ebenfalls in die Sommersaison - es warten tolle Attraktionen! (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Messe StudienStart

Dresden - Im Kulturpalast können sich am Samstag von 10 bis 15 Uhr alle finden, die Interesse an einem Studium haben! Vertreter von verschiedensten Unis in Deutschland sind für Euch vor Ort, helfen bei der Orientierung und führen Gespräche auf Augenhöhe. Ehrlichkeit wird dabei großgeschrieben. Es geht nicht nur um die Vielfalt von den Studiengängen, sondern auch um die Finanzierungsmöglichkeiten. Infos unter: arbeitsagentur.de

Im Kulturpalast können sich Studieninteressierte am Samstag ein ehrliches Bild von Unis machen. © Norbert Neumann

Black Swarm

Mit verschiedenen Musikrichtungen geht es in die Samstagnacht! (Symbolfoto) © 123RF/yuyu2000