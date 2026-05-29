"Reif für die Insel": Neue Ausstellung beleuchtet Lust und Last des Reisens
Dresden - Ob mit Flugzeug, Schiff oder Auto: Reisen ist für viele fester Bestandteil eines erfüllten Lebensstils. Das Dresdner Verkehrsmuseum lädt deshalb ab Freitag Camper-Fans, Insel-Liebhaber und Flugzeug-Kritiker ein, sich der Frage zu stellen, "warum wir eigentlich reisen". Dabei wirft die Ausstellung "Reif für die Insel" nicht nur einen Blick auf die historischen Entwicklungen, sondern auch auf die negativen Seiten.
"Wir haben schon damals in den Gesprächen zu den neuen Ausstellungs-Themen in der Mitarbeiter-Runde mitbekommen, wie sehr 'Reisen' polarisiert und haben gemerkt, dass es auch unsere Zielgruppe interessieren könnte", erklärt Museums-Chef Michael Vogt (56).
Wertungen von Reiseformen wie Kreuzfahrt oder Flugzeug seien trotzdem Fehlanzeige:
"Wir sind bei den Darstellungen faktisch geblieben. Haben aber versucht, dabei Humor einzubringen. Also so etwas wie: 'Auf der 'Mein Schiff 6' werden durchschnittlich 2800 Eier pro Tag verbraucht'", betont Abteilungsleiterin Sibylle Gluch.
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Reiseprozess im Verkehrsmuseum
Aufgebaut ist die Ausstellung wie ein Reiseprozess:
"Wir beginnen mit den Vorbereitungen für die Reise, dann folgen Aufbruch und Motivation. Aber es wird auch historisch und politisch. Wie hat sich zum Beispiel das Recht auf Urlaub durchgesetzt? Das letzte Kapitel ist dann die Heimkehr", so Kurator Hans Schulze (33).
Außerdem wird anhand lokaler Attraktionen wie der Müglitztalbahn verdeutlicht, wie "mit dem Bau der Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts der Wintersport im Erzgebirge zu florieren begann", weiß Kurator Maximilian Dümler (34).
Gespickt ist die Ausstellung mit interaktiven Stationen wie einer "Hängematten"-Erholungsoase, "Koffer-Tetris" oder XXL-Memory, das Urlaubsorte im Laufe der Jahre zeigt. Infos: verkehrsmuseum-dresden.de.
Titelfoto: Thomas Türpe