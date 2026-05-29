"Reif für die Insel": Neue Ausstellung beleuchtet Lust und Last des Reisens

Dresden - Ob mit Flugzeug, Schiff oder Auto: Reisen ist für viele fester Bestandteil eines erfüllten Lebensstils. Das Dresdner Verkehrsmuseum lädt deshalb ab Freitag Camper-Fans, Insel-Liebhaber und Flugzeug-Kritiker ein, sich der Frage zu stellen, "warum wir eigentlich reisen". Dabei wirft die Ausstellung "Reif für die Insel" nicht nur einen Blick auf die historischen Entwicklungen, sondern auch auf die negativen Seiten.

Die Besucher können inmitten eines Strandes der Frage nachgehen, wie sich dieser im Laufe der Zeit vom Ort der Angst zum Sehnsuchtsort entwickelt hat. © Thomas Türpe

"Wir haben schon damals in den Gesprächen zu den neuen Ausstellungs-Themen in der Mitarbeiter-Runde mitbekommen, wie sehr 'Reisen' polarisiert und haben gemerkt, dass es auch unsere Zielgruppe interessieren könnte", erklärt Museums-Chef Michael Vogt (56).

Wertungen von Reiseformen wie Kreuzfahrt oder Flugzeug seien trotzdem Fehlanzeige:

"Wir sind bei den Darstellungen faktisch geblieben. Haben aber versucht, dabei Humor einzubringen. Also so etwas wie: 'Auf der 'Mein Schiff 6' werden durchschnittlich 2800 Eier pro Tag verbraucht'", betont Abteilungsleiterin Sibylle Gluch.