Dresdner Musikfestspiele: Was hat denn Bastian Pastewka hier auf der Bühne zu suchen?

Dresden - "Wir stellen uns inhaltlich immer breiter auf, mit Klassik, Jazz und vielen anderen Genres", sagte Intendant Jan Vogler (62) vor Beginn der diesjährigen Dresdner Musikfestspiele im TAG24-Interview. Was gemeint ist, ließ sich am Pfingstwochenende sehen, als sich auch Comedy ins Programm mischte.

Ein Dutzend Cellisten im Halbkreis geben auch ein beeindruckendes Bild ab. © Oliver Killig

Schon die "Lange Nacht des Cellos" als Highlight der "Cellomania 3.0", einer Art Festival im Festival, am Sonntag sprengte, wie in den Vorjahren, Format und Erwartung.

15 Cellistinnen und Cellisten und ein Pianist und ein Orchester (das NFM Leopoldina Orchestra) machten in 24 Stücken viereinhalb Stunden Programm durch alle Stilrichtungen von Barockem (Vivaldi) bis zu Pop (Queen, Beatles).

Selbst eine Uraufführung - Hannah Ishizakis "Pool of Collective Memory" - war enthalten. Ein Fest der guten Musik und der guten Laune, auf dem Podium ebenso im Auditorium im prall gefüllten Kulturpalast.

Heiterkeit auch am Montagmittag in der ausverkauften Semperoper beim Auftritt von Pianist Joja Wendt (61) und seinem Gast Bastian Pastewka (54).