"Here we go again!": Scooter kommt zurück nach Dresden

Dresden - In Dresden wird es wieder Hardcore! Oder wie der Frontman der wohl bekanntesten deutschen Techno-Band sagen würde: "But now it's Scooter! Who are supa dupa!".

Bereits im August des vergangenen Jahres brachte Scooter die Filmnächte am Elbufer zum Beben. (Archivbild) © Norbert Neumann

Die Band rund um Sänger und Musikproduzent H.P. Baxxter (62) will 2027 nicht nur auf vielen Festivals, sondern auch in gleich zwei Stadien die Menge zum Beben bringen.

So hat die Band angekündigt, im kommenden Jahr eine Show in Köln und eine in Dresden spielen zu wollen - getreu dem Motto "RAVE FROM OUTER SPACE".

In der Mitteilung heißt es: "Im Sommer 2027 bringen Scooter ihre bislang größte und aufwendigste Rave-Produktion nach Köln und Dresden, wo zehntausende Fans Teil eines außergewöhnlichen Stadion-Erlebnisses werden."

Während das Konzert in Köln am 19. Juni stattfinden wird, eskaliert die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion eine Woche später am 26. Juni.