"Here we go again!": Scooter kommt zurück nach Dresden
Dresden - In Dresden wird es wieder Hardcore! Oder wie der Frontman der wohl bekanntesten deutschen Techno-Band sagen würde: "But now it's Scooter! Who are supa dupa!".
Die Band rund um Sänger und Musikproduzent H.P. Baxxter (62) will 2027 nicht nur auf vielen Festivals, sondern auch in gleich zwei Stadien die Menge zum Beben bringen.
So hat die Band angekündigt, im kommenden Jahr eine Show in Köln und eine in Dresden spielen zu wollen - getreu dem Motto "RAVE FROM OUTER SPACE".
In der Mitteilung heißt es: "Im Sommer 2027 bringen Scooter ihre bislang größte und aufwendigste Rave-Produktion nach Köln und Dresden, wo zehntausende Fans Teil eines außergewöhnlichen Stadion-Erlebnisses werden."
Während das Konzert in Köln am 19. Juni stattfinden wird, eskaliert die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion eine Woche später am 26. Juni.
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Tickets gehen noch diese Woche in den Verkauf
Fans der Technogruppe, die sich vor lauter Vorfreude kaum noch halten können, haben bereits die Möglichkeit, in die neu erschienene Single "Rave From Outer Space" der Band hineinzuhören. Doch keine Angst vor den neuen Songs - auch nächstes Jahr wird H.P. Euch sicherlich noch nach den aktuellen Fisch-Preisen fragen.
Der Ticketvorverkauf startet am Donnerstag, dem 28. Mai für all diejenigen, die sich für den Scooter-Newsletter angemeldet haben. Einen Tag später, am 29. Mai, startet um 10 Uhr dann der freie Verkauf über eventim.de.
Titelfoto: Norbert Neumann