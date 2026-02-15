Acht Tipps für den perfekten Sonntag in Dresden und Umgebung

Mit diesen acht Tipps wird euch am kalten Sonntag bestimmt nicht langweilig.

Von Clara Weinert

Dresden - Am Sonntag rutschen die Temperaturen wieder in den Minusbereich. Was Ihr trotz des kalten Wetters in Dresden und Umgebung unternehmen könnt, erfahrt Ihr hier. Wir haben Euch acht abwechslungsreiche Tipps ausgesucht, die zu einem Sonntagsausflug mit der ganzen Familie einladen.

Kinderfasching

Dresden - Am Sonntag wird es bunt! Im Lingnerschloss-Clubkino (Bautzner Str. 132) findet das Kinder-Faschingsfest statt, zu dem der Zauberkünstler Kay Gellrich eingeladen. Außerdem hat das KiKiLi-Team tolle Kurzfilme ausgesucht. Also, wer hat Lust auf eine kleine Kostümparty? Los geht's am Sonntag, 11 Uhr, ab vier Jahren. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 5 Euro. Reservierung unter: [email protected] oder Tel. 0179/234 00 24. Infos unter: lingnerschloss.de.

Auf dem Lingnerschloss wird es am Sonntag bunt! (Symbolfoto) © 123RF

Aschenbrödel trifft auf Aschenputtel

Moritzburg - Im Schloss Moritzburg (Schlossallee 2) finden Märchenlesungen zum Mitmachen mit Zofe Babette am Sonntag um 11 und 14 Uhr statt. Kleine und große Besucher erleben das zauberhafte Originalmärchen "Aschenputtel" aus dem Buch "Der König der Zeit" von Božena Němcová, nach dem der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gedreht wurde. Die Lesung dauert 60 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren. Treffpunkt ist der Große Aschenbrödel-Schuh auf der Schlossterrasse. Eintritt: 6,50 Euro. Tickets und Infos unter: schloss-moritzburg.de.

Am Drehort des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" finden die Märchenlesungen statt. © imago/Sylvio Dittrich

Weinbergglühen

Radebeul - Auf der Weinterrasse von Schloss Hoflößnitz (Knohllweg 37) genießt Ihr am Sonntag, von 12 bis 20 Uhr, in gemütlicher Atmosphäre eine Auswahl an Glühweinen von Winzern aus der Region. Am letzten Wochenende des diesjährigen "Hoflößnitzer WeinbergGlühens" gibt's auch Kulinarisches wie frische Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln und Lángos. Für Kinder ist eine historische Kindereisenbahn vor Ort. Der Eintritt ist frei. Infos unter: hofloessnitz.de.

Am Sonntag könnt ihr nochmals die letzte Gelegenheit nutzen, um beim diesjährigen "Hoflößnitzer WeinbergGlühen" einen Glühwein zu genießen. (Symbolfoto) © 123rf/serezniy

Anime und Manga-Convention

Dresden - Ein Teil des Geländes der Messe Dresden (Messering 6) verwandelt sich am Sonntag in einen aufregenden Ort für Manga-/Anime- und Japanfans. Dabei wird viel geboten: Von Showgruppen, Tanzgruppen über Kostümwettbewerbe bis hin zu Comedians - Neugierige erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Außerdem lassen verschiedenste Händlerstände die Herzen von Anime-Begeisterten höher schlagen. Die Karten kosten 20 Euro, weitere Informationen zur Messe findet ihr unter dedeco-online.de.

Die DeDeCo bietet für Manga- und Anime-Fans ein vielseitiges Angebot. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold

Reise in die Antike

Dresden - Am Sonntag lädt der Zwinger (Theaterplatz) zum Aktionstag Antike 2.0 unter dem Motto: "Sonntag unter Helden. Runter von der Couch, rein ins Museum" von 10 bis 17 Uhr. Die Kuratoren der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung nehmen euch mit auf eine Reise durch die Kunst- und Kulturgeschichte und geben Einblicke in den Einfluss griechischer Mythen. Für Familien gibt es eine separate Führung, eine musikalische Herkules-Erzählung sowie eine Vorlesung zum Thema "Von Herkules bis Harry Potter: Wie Helden reisen und was sie brauchen!". Die Karten sind für Kinder unter 17 Jahren kostenlos, ermäßigte Karten kosten 12 Euro und für Vollzahler 16 Euro. Weitere Informationen findet ihr hier: skd.museum.de.

Die Alte Meister Gemäldegalerie lädt zu einer Reise in die Antike ein. © Thomas Türpe

Walkman Wonderland - Jugenddisko

Dresden - Im Club Ostpol (Königsbrücker Straße 47) findet am Sonntag ab 15.00 Uhr die Jugenddisko "Walkman Wunderland" statt. Los geht es mit der ersten Runde von 15 Uhr bis 19 Uhr für 13- bis 15-Jährige. Von 20 Uhr bis um 1 Uhr geht es in die zweite Runde, für 16- bis 18-Jährige. Weitere Infos gibt’s unter ost-pol.de.

Am Sonntag ist die Tanzfläche im Ostpol ausschließlich für Jugendliche reserviert. (Symbolbild) © 123rf/defree

Kamelienblüte

Königsbrück - Die Kamelien in Königsbrück gehören zu den ältesten Deutschlands. Die Blüte beginnt im Januar aufgrund der Wärme im Gewächshaus auf dem Schlossgelände (Dresdner Str. 1). Am Kamelienhaus können seltene Sorten Jungpflanzen erworben werden – und das begehrte Kamelienparfüm, hergestellt mit Blütenblättern von Duftkamelien aus Königsbrück. Es gibt auch Kaffee, Kuchen und Imbiss. Geöffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Infos unter: Königsbrück.de.

Im Schloss Königsbrück blüht derzeit die Kamelienblüte. © Daniel Schäfer/dpa

Festung unterirdisch

Bei einer Führung könnt ihr am Sonntag die geheimnisvolle Unterwelt der Wehranlage entdecken. © Marko Förster