Schräger Harmonika-Spieler soll Hutball rocken

Dresden - Er hat Klavier studiert, ist leidenschaftlicher Jazzpianist wie auch YouTuber : Marco Palewicz (44) alias "dermitaziach". Und damit ist auch klar, welches Instrument der Tiroler am 20./21. März auf dem Dresdner Hutball im Parkhotel spielt.

Marco Palewicz (44) alias "dermitaziach" will den Hutball im Parkhotel rocken. © Mario Brecher

Nein, kein Klavier, sondern die "Ziach", besser bekannt als Quetschkommode oder Steirische Harmonika, die im Gegensatz zum Akkordeon keine Tasten, sondern nur Knöpfe hat.

"Die Steirische Harmonika kommt aus der Volksmusik und macht ordentlich Stimmung auf Festen", verspricht "dermitaziach". "Ich spiele darauf alles, was mir unterkommt: von elektronischer Dancemusik bis zu Remixes aus den 90er Jahren."

Und das lässt den Saal kochen. "Bei der Ziach muss man ständig pumpen. Man braucht Kraft und Energie.

Das überträgt sich aufs Publikum. Deshalb freue ich wirklich riesig auf den Hutball."