Schräger Harmonika-Spieler soll Hutball rocken

YouTuber Marco Palewicz (44) alias "dermitaziach" soll den Dresdner Hutball rock

Von Katrin Koch

Dresden - Er hat Klavier studiert, ist leidenschaftlicher Jazzpianist wie auch YouTuber: Marco Palewicz (44) alias "dermitaziach". Und damit ist auch klar, welches Instrument der Tiroler am 20./21. März auf dem Dresdner Hutball im Parkhotel spielt.

Marco Palewicz (44) alias "dermitaziach" will den Hutball im Parkhotel rocken.  © Mario Brecher

Nein, kein Klavier, sondern die "Ziach", besser bekannt als Quetschkommode oder Steirische Harmonika, die im Gegensatz zum Akkordeon keine Tasten, sondern nur Knöpfe hat.

"Die Steirische Harmonika kommt aus der Volksmusik und macht ordentlich Stimmung auf Festen", verspricht "dermitaziach". "Ich spiele darauf alles, was mir unterkommt: von elektronischer Dancemusik bis zu Remixes aus den 90er Jahren."

Und das lässt den Saal kochen. "Bei der Ziach muss man ständig pumpen. Man braucht Kraft und Energie.

Das überträgt sich aufs Publikum. Deshalb freue ich wirklich riesig auf den Hutball."

Wie in den Vorjahren: Auch beim 28. Radeberger Pilsner Hutball wird das Parkhotel beben.
Wie in den Vorjahren: Auch beim 28. Radeberger Pilsner Hutball wird das Parkhotel beben.  © Eric Münch

"dermitaziach" tauscht seinen Tiroler Hut ein

Gefeiert und sich amüsiert wird in allen Räumen des Parkhotels.
Gefeiert und sich amüsiert wird in allen Räumen des Parkhotels.  © Holm Helis

An beiden Tagen wird der auffällig tätowierte Musiker mit je zwei Auftritten dem Publikum einheizen. Dafür tauscht "dermitaziach" auch seinen Tirolerhut gegen eine exotische Kopfbedeckung.

"Ich habe mir in einem japanischen Atelier einen Hutmacher-Hut anfertigen lassen. So ein verrücktes Exemplar wie in 'Alice im Wunderland'. Als zweiten nehme ich noch einen Ischler-Hut mit." Die handgefertigten Originale kosten schnell über 200 Euro.

Damit kann sich Palewicz dann auch in der Stadt sehen lassen. "Ich möchte in Dresden schick essen gehen, ein bisschen durch die Altstadt spazieren. Ein Kaffeehaus zu finden, wird wahrscheinlich schwierig sein. Aber ich werde viel aus Dresden und vom Hutball für Social Media filmen."

Tickets (69,90 Euro)/Infos zum Hutball unter www.hutball.de.

Titelfoto: Fotomontage: Mario Brecher//Eric Münch

