Am 3. Advent kommt Ihr mit diesen 7 Tipps so richtig in Weihnachtsstimmung

Mit den Tipps für Sonntag steht einem gemütlich-weihnachtlichen Ausflug nichts mehr im Weg.

Von Dana Peter, Clara Weinert

Dresden - Advent, Advent, das dritte Lichtlein brennt. Am Sonntag gibt es und Dresden und Umgebung viele Möglichkeiten, um vor den Weihnachtstagen so richtig in Stimmung zu kommen. Wer Lust auf Glühwein, Punsch und einen gemütlichen Wochenend-Ausflug hat, ist hier genau richtig. Wir verraten Euch sieben Tipps, mit denen Eurer Sonntag besinnlich wird.

Adventssingen für den guten Zweck

Dresden - Unter dem Motto "Gemeinsam Gutes tun - für leuchtende Kinderaugen" veranstalten das Restaurant Alberthafen und das Ball- und Brauhaus Watzke am Sonntag um 15.30 Uhr das 2. Charity-Adventssingen zugunsten der Arche-Dresden und Meißen. Neben Künstlern wie Anthony Weihs und Sabha wird auch Reality-Star Matthias Mangiapane das Event unterstützen. Es wird eine Tombola geben, kulinarische Stationen und ein eigenes Kinderbuffet für die jüngeren Zuschauer. Die Kartenpreise liegen bei 15 Euro, für Kinder ist es kostenfrei. Weitere Informationen findet ihr hier: watzke.de

Alberthafen-Wirt Thomas Kian-Zenker (41, l.), Watzke-Chefin Nicole Rothländer (41) und Arche-Chef Marcel Brettschneider (42) freuen sich auf das Charity-Adventssingen. © Eric Münch

Besinnlicher Adventsmarkt für die Kleinen

Schlettau - Angebote wie Kinderschminken, die Herstellung von Räucherkerzen oder das Basteln von Holzchristbaumschmuck locken am Sonntag ins Schloss Schlettau (Schlossplatz 8). Von 10 bis 18 Uhr wird zum Kinderadvent eingeladen. Es gibt u. a. Schlossführungen mit Ritter Hartmut (14 Uhr), eine Märchenführung (15 Uhr) und einen Lampionumzug (17.30 Uhr). Von 11 bis 18 Uhr tummelt sich im Schlosshof außerdem ein kleines Mittelalterlager. Der Eintritt kostet 9 Euro, für Schüler 6 Euro und für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei. Das Programm und weitere Infos findet Ihr unter schloss-schlettau.de

Schloss Schlettau öffnet am Wochenende seine Tore und lädt zum Kinderadvent ein. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Weihnachtsmarkt am Märchenschloss Moritzburg

Moritzburg - Am dritten Adventswochenende öffnet der Moritzburger Weihnachtsmarkt jeweils von 10 bis 20 Uhr wieder seine Tore am Schlossparkplatz und bietet vor allem für Familien ein weihnachtliches Programm - mit dem Puppentheater Glöckchen im Märchenzelt (10.30 und 14 Uhr) und der Wichtelwerkstatt (11 bis 18 Uhr). Am Samstag heißt es ab 15 Uhr außerdem Warten auf den Weihnachtsmann, um ihn dann um 16 Uhr gemeinsam mit Aschenbrödel und den Weihnachtsfiguren aufzuwecken. Das ganze Programm gibt's unter kulturlandschaft-moritzburg.de.

Rund um das Schloss Moritzburg wird Familien am Wochenende ein weihnachtliches Programm geboten. © Eric Münch

Im Kulturpalast werden Märchenträume wahr

Dresden - Am Sonntag wird in der Herkuleskeule um 12 Uhr ein neues Märchen-Musical gezeigt, das sich an den weltberühmten Kurzgeschichten aus "1001 Nacht" orientiert. Grundlage ist das Märchen "Aladin und die Wunderlampe", welches mit weiteren Geschichten der persischen und arabischen Literatur verknüpft wird. Bunte Kostüme, schöne Musik und graziöse Tanzstücke entführen in die Welt von "Ali-Baba und die 40 Räuber" und von "Sindbad der Seefahrer." Kinder erwartet ein Musikstück voller Wunder und Geheimnisse, schrecklicher Gefahren und Abenteurer, Freundschaft und Güte. Nähere Information zu dem Stück sowie Tickets gibt es hier: herkuleskeule.de

Der Dresdner Kulturpalast ist die Spielstätte der Herkuleskeule. © imago/Sylvio Dittrich

Festlicher Weihnachtsmarkt im historischen Schloss

Frohburg - Der "1. Weihnachtszauber auf Schloss Frohburg" findet an diesem Adventswochenende, am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr, mit festlichem Programm und regionalen Spezialitäten statt. Am Samstag wird ab 14.30 Uhr der Weihnachtsbaum mit den Frohburger Kitas geschmückt, 15 Uhr sind Anna & Elsa zu Besuch. An beiden Tagen wird es musikalisch, der Weihnachtsmann steht am Kaminfeuer für ein Fotoshooting bereit und im Historischen Schulzimmer gibt es Spiel und Spaß. Der Schlosseintritt kostet 3 Euro und ist für Kinder bis 12 Jahre frei. Weitere Infos: frohburg.de.



Die Stadt Frohburg lädt zu ihrem ersten Weihnachtsmarkt ein. © 123RF/irinashatilova

Hier wird's gemütlich

Weinböhla - Hast Du ein Lieblingskissen? Dann schnapp es Dir und bringe es zum Kissenkonzert von 3Berlins mit. Die Band liefert auf der Bühne eine musikalische Liebeserklärung an die flauschigen, wichtigen Wegbegleiter. Versprochen wird eine Show voller herzlicher Umarmungen, wilden Kissen-Tänzen, tollkühnen Luftnummern und kuscheligen Kissenschlachten. Ein einzigartiges Erlebnis für Groß und Klein (ab drei Jahren), das im Zentralgasthof Weinböhla um 11 Uhr und um 16 Uhr aufgeführt wird. Weiter Informationen findet ihr hier: dreiberlin.de.

Bei dem ausgefallenen Konzert ist ein Kissen Pflicht! © 123RF/mikkiorso

Winterweihnacht im Zschonergrund

Auf dem Gelände des Naturbades findet am Sonntag ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. (Archivbild) © Petra Hornig